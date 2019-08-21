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實在太爆肝 台南跨年三部曲確定取消

2019-08-21 14:29中央社 台南21日電

台南市新聞處長劉怡伶。 圖／劉怡伶提供
台南市新聞處長劉怡伶。 圖／劉怡伶提供
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送夕陽、晚會及迎日出的台南跨年活動，因行程緊湊，舟車勞頓，台南市政府新聞處長劉怡伶今天證實取消。這個由前台南市長賴清德大張旗鼓推動的「跨年三部曲」，確定已成歷史。

台南跨年三部曲行之有年，在賴清德主政台南時策劃推動，跨年民眾得先到北門區鹽田送夕陽，入夜前再到歸仁區高鐵車站參加跨年晚會，晚會結束後，還得趕到左鎮二寮山區迎日出，若想全程參與，馬不停蹄至少得花上16個小時，被戲稱為「爆肝三部曲」。

台南市長黃偉哲去年12月上任後，也參加主持跨年三部曲，但系列活動實在太累；市府官員透露黃偉哲想要改變；劉怡伶今天向中央社記者證實，台南跨年三部曲取消，2018年橫跨2019年的三部曲活動是最後1次。

劉怡伶說，高鐵台南車站前的跨年晚會，顧及沙崙科學城的開發，今年將移到台南市舊城區，初步規劃主場設在國立台灣文學館前的湯德章紀念公園，但考慮到參與人數，跨年活動副場場地將分散到舊城區其他景點，不會讓參與跨年的人過於集中在一個地方，也比較接地氣，但細節有待商榷。

至於送夕陽及迎日出，劉怡伶指這兩個活動跨年時舉辦，比較不符合節令，有時會因天氣因素看不到或看不清楚夕陽或日出，也將改期舉辦。

跨年晚會高鐵黃偉哲

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