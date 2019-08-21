雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣政府除首開全國，禁止廚餘養豬，並推動廚餘全堆肥化，全縣廚餘堆肥利用比例已達94.15%，目前已生產近281公噸堆肥，免費分送各鄉鎮市公所供民眾取用。

雲林縣長張麗善、環保局長張喬維、環保署中區督察隊大隊長李建育、二崙鄉長鍾福助、虎尾鎮長丁學忠、口湖鄉長林哲凌、古坑鄉長沈勝騰等人今天在縣府廣場的花草樹木上施灑廚餘堆肥，見證雲林環保的新里程。

張麗善頒發獎牌感謝二崙、虎尾、口湖鄉鎮公所、台塑企業南亞公司資源回收處、金海龍生物科技公司、大勝飼料公司及暢展實業公司，對廚餘去化再利用的協助，李建育表示，雲林縣處理廚餘在不被外界看好的情況下，成為全國處理廚餘堆肥利用的模範縣，將以雲林廚餘堆肥利用經驗，推展至全國。

張麗善表示，她在去年底就任縣長即於第一時間宣布禁用廚餘養豬，防杜非洲豬瘟疫情發生；後續更推動廚餘全堆肥化，目前雲林縣廚餘堆肥利用比例已達94.15%。

雲林縣仍保持生、熟廚餘分類回收方式，張喬維表示，生廚餘進行堆肥處理、熟廚餘採用化製處理，並將堆肥與化製成品進行混合製成有機質材料，目前已完成2批成品約281公噸成品。