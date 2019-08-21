親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

時力黨魁呼之欲出 徐永明最快下午接黨主席

科技漁業啟航 嘉義縣第一批8名青壯科技漁人產生

2019-08-21 12:35聯合報 記者魯永明╱即時報導

養殖漁業重要國家日本、挪威發展智慧水產養殖系統，反觀台灣養殖面臨極端氣候、人口老化缺工、養殖成本增加、育成率不穩定挑戰，嘉義縣政府協助漁業轉型，首創辦理智能養殖設備補助計畫，遴選8名科技漁人補助購置智能養殖設備，每人最高40萬元，上午縣長翁章梁帶8名科技漁人，操作示範智能養殖設備，宣示科技漁業啟航。

新一代科技漁人林篤毅、邱經堯、柯明賢、唐昕遠、黃佳煌、陳泓碩、蔡中堅、蔡長材等8人，養殖魚種包括虱目魚、鱸魚、鰻魚、黃鱲鰺、白蝦等，都是青壯漁民，對智慧養殖接受程度高。

翁章梁拿平板電腦，在陳泓碩指導下，操作平虛擬按鍵，透過遠端操作啟動養殖魚塭水車及投放飼料系統，透過ＬＥＤ螢幕一目了然，過程只需幾秒鐘，省時省工。陳泓碩說，透過智能養殖設備，就可以簡化管理程序，進行精準養殖，避免氣候異常災損

智能養殖設備可提供24小時水質、微氣候感測監控及異常警報通知，有效延長預警及因應時間，並可聯動智能電箱自動控制水車、抽水馬達及投餌機等設備，藉物聯網感測數值和養殖紀錄，輔助養殖戶判斷決定，以科學進行精準養殖，達到省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產育成率，達到養殖效益最大化。

翁章梁說，傳統養殖看天吃飯，仰賴勞力及經驗，面對氣候變遷及人口老化，亟須升級，智能養殖設備補助計畫，協助漁民購置包括感測系統、養殖監視、智能電箱等設備，漁民只要利用手機APP，就可以簡化管理程序，進行精準養殖，帶領漁業走向科技智能化，養殖產業升級，提升競爭力，創造更多收益。

嘉義縣長翁章梁帶8名科技漁人及來賓，宣示科技漁業啟航。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁帶8名科技漁人及來賓，宣示科技漁業啟航。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣長翁章梁(右)拿平板電腦，在陳泓碩指導下，操作平虛擬按鍵，透過遠端操作啟動...
嘉義縣長翁章梁(右)拿平板電腦，在陳泓碩指導下，操作平虛擬按鍵，透過遠端操作啟動養殖魚塭水車及投放飼料系統，透過ＬＥＤ螢幕一目了然。記者魯永明／攝影
分享
嘉義縣長翁章梁帶8名科技漁人及來賓，宣示科技漁業啟航。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁帶8名科技漁人及來賓，宣示科技漁業啟航。記者魯永明／攝影
分享
新一代科技漁人林篤毅、邱經堯、柯明賢、唐昕遠、黃佳煌、陳泓碩、蔡中堅、蔡長材等8...
新一代科技漁人林篤毅、邱經堯、柯明賢、唐昕遠、黃佳煌、陳泓碩、蔡中堅、蔡長材等8人，都是青壯漁民。記者魯永明／攝影
分享

漁民翁章梁災損

相關新聞

台南車禍多 市長要去汙名

2019-08-20 23:05

西螺垃圾掩埋場老舊不堪 環保署允諾補助1200萬改善

2019-08-21 13:01

雲林縣廚餘再利用全國模範生 堆肥免費送

2019-08-21 12:53

嘉義縣今起辦理 豪雨農作災損現金救助低利貸款

2019-08-21 10:24

市場夯 雲嘉南分署10月將辦機器人創意大賽

2019-08-21 07:41

南市議會廣場假日免費借 試辦至年底

2019-08-20 23:45

捷安特台南新營店 招牌將拆除

2019-08-20 23:44

單車業找商機 臉書、組車隊博感情

2019-08-20 23:42

免灌溉、噴藥 高粱新品種台南7號、台南8號

2019-08-20 23:40

減少濁水溪揚塵 環署將編960萬

2019-08-20 23:32

訴訟視訊諮詢 雲林地方法院上線了

2019-08-20 23:30

農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22

鋪土種果樹 李佳芬農舍近日現勘

2019-08-20 23:07

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38

台南市刑警鐵漢殞落 親友祝福他一路好走

2019-08-20 15:11

減緩濁水溪揚塵 張子敬允諾編960萬元改善

2019-08-20 15:09

年輕人轉告家鄉前輩 雲林法院訴訟程序視訊諮詢上線了

2019-08-20 13:58

吃麻豆文旦有竅門！果農：擺2週讓水分漸失再吃更香甜

2019-08-20 11:20

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

撿到寶！金門清潔隊清理垃圾 意外發現200多年古契約

2019-08-20 17:17

去溪頭替代道路有解了！林明溱：以市價徵收

2019-08-20 13:33

立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38

台南市刑警鐵漢殞落 親友祝福他一路好走

2019-08-20 15:11

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

2019-08-20 18:22

彰化市9月起試辦 垃圾車夜間定點定時收垃圾

2019-08-20 13:57

影／國道1號基隆汐止每日必塞 基隆河解禁啟動拓寬可行性

2019-08-20 17:47

秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49

王世堅成2020遺珠之憾？ 柯文哲酸：不選，全台都失望

2019-08-21 11:56

明年底拆中博高架橋 林佳龍：中央地方紓解交通黑暗期

2019-08-21 00:26

想不到的新興產業 釋迦花雄蕊也能賣錢商機年逾千萬

2019-08-21 07:43

王惠美取經英國輕軌 彰化捷運預計明年提交通部審查

2019-08-20 18:56

許淑華盼和民眾黨合作 柯文哲連講三次：新潮流了不起

2019-08-21 11:53

免費空氣負離子吸到飽 五峰旗最上層瀑布9月開放

2019-08-20 14:47

國道外包商倒油汙入台北水源特定區 險汙染民生用水

2019-08-20 16:31

披戰袍爭取連任有譜 花蓮綠委蕭美琴明天公開說明

2019-08-20 19:04

神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44

民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42

基隆40家業者入圍特色伴手禮 網路票選有好禮

2019-08-20 15:10

106歲大善人愛熱鬧 遺言要「風光告別」

2019-08-20 23:53

影／台東大目釋迦評鑑易學義奪果王 去年冠軍是他哥

2019-08-20 17:08

瀑布滑草場釀意外 侯友宜：同仁面對解決是好事

2019-08-21 10:58

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

影／台鐵大肚站無障礙坡道太折騰 2老婦邊走邊喘

2019-08-20 17:24

傳拆台中連儂牆？中市府：不拆也不罰

2019-08-20 15:32

反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05

民進黨南投縣立委第二選區 水里鄉長陳癸佑出線

2019-08-20 18:15

桃園八德永豐南路破大洞交管中 疑護岸淘空惹禍

2019-08-21 09:24

桃市稽查游泳池初驗不合格率34％ 竟多與消費有關

2019-08-20 16:02

日咖啡公司董座來台尋根 東河百年咖啡樹牽引台日友誼

2019-08-21 11:51

台中自行車道體檢 3地將設驛站

2019-08-20 23:57

校園飄散牛肉麵香？ 原來是金門縣府辦酒糟牛肉麵發表會

2019-08-20 19:07

竹東稻米達人賽 彭信晃4度奪冠

2019-08-20 18:20

給學子一條安全的路 竹市內湖國中通學步道動工

2019-08-20 14:22

影／中橫79k新佳陽段連8天夜間封閉 白天管制機動放行

2019-08-20 17:54

頭城休閒農場推循環農業示範 讓蜜蜂住高級旅館

2019-08-21 07:48

海砂屋公寓 地板塌落變「樓中樓」

2019-08-20 23:32

板橋浮洲人口增長 新北市推三大周邊基礎建設

2019-08-20 15:03

去溪頭替代路有譜 靖山農​路​拓寬趕年底開工

2019-08-21 00:06

台電遭批選邊站？ 他爆圍牆邊才豎選舉看板就被拆

2019-08-20 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top