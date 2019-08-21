科技漁業啟航 嘉義縣第一批8名青壯科技漁人產生

2019-08-21 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



養殖漁業重要國家日本、挪威發展智慧水產養殖系統，反觀台灣養殖面臨極端氣候、人口老化缺工、養殖成本增加、育成率不穩定挑戰，嘉義縣政府協助漁業轉型，首創辦理智能養殖設備補助計畫，遴選8名科技漁人補助購置智能養殖設備，每人最高40萬元，上午縣長翁章梁帶8名科技漁人，操作示範智能養殖設備，宣示科技漁業啟航。

新一代科技漁人林篤毅、邱經堯、柯明賢、唐昕遠、黃佳煌、陳泓碩、蔡中堅、蔡長材等8人，養殖魚種包括虱目魚、鱸魚、鰻魚、黃鱲鰺、白蝦等，都是青壯漁民，對智慧養殖接受程度高。

翁章梁拿平板電腦，在陳泓碩指導下，操作平虛擬按鍵，透過遠端操作啟動養殖魚塭水車及投放飼料系統，透過ＬＥＤ螢幕一目了然，過程只需幾秒鐘，省時省工。陳泓碩說，透過智能養殖設備，就可以簡化管理程序，進行精準養殖，避免氣候異常災損。

智能養殖設備可提供24小時水質、微氣候感測監控及異常警報通知，有效延長預警及因應時間，並可聯動智能電箱自動控制水車、抽水馬達及投餌機等設備，藉物聯網感測數值和養殖紀錄，輔助養殖戶判斷決定，以科學進行精準養殖，達到省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產育成率，達到養殖效益最大化。