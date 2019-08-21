市場夯 雲嘉南分署10月將辦機器人創意大賽

2019-08-21 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



機器人夯！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極培訓AI人才，今年10月將在台灣首府大學舉辦全國機器人創意大賽，除原有較進階機器人手臂夾球賽，還首度增加入門款AI創意自走車夾球賽。

雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，總統蔡英文力推5+2創新產業，其中包括智慧機械，是未來產業發展的趨勢，分署除辦理全國性機器人競賽，每年也開辦「自動控制」、「應用電子」、「機電整合」班，積極培訓AI人才，訓後可從事系統設備裝置工程、系統規劃程式設計、自動化系統維修等工作，入門起薪約28K至36K，若具備程式設計、規劃、研發等能力的資深人員，薪資可達50K以上。

這項名為「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，10月19日上午8時至下午4時將在台灣首府大學登場，當天隆田火車站後站備有免費接駁車，比賽包括AI創意自走車、機器人手臂、避障及創意軌道四個項目，報名自即日起至9月30日止，意者可上官網最新消息(https://is.gd/OBqEn0)查詢報名。

雲嘉南分署訓練師蕭勝文表示，這次入門款AI創意自走車夾球賽，是比照今年國際技能競賽機器人職類新增的青少年組，主要鼓勵更低年齡層能提早接觸及培養機器人技術。