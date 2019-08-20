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農委會公告台南0812農損現金救助 21至30日受理申請

2019-08-20 23:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

日前豪雨台南農損嚴重，農委會今公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助地區，凡種植木瓜、香瓜、西瓜、胡瓜及不結球白菜農戶且符合本災害救助對象者，可從21日至30日（假日照常受理）向受災地區公所提出申請。

台南市政府農業局今晚緊急發布新聞稿，農委會今已公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助地區，上述作物列入現金救助對象。

農業局指出，農委會公告救助申請期限及受理單位

(一)公告為現金救助地區之受災農民，應於8月21日至8月30日期限內(農委會公告救助隔日起10天內)向受災地區公所提出申請。

(二)如因交通中斷或其他不可抗力因素無法於期限內提出申請者，放寬申請期限，授權由區公所個案核實認定，於申請表或受災證明書上加註說明，即可同意延期申請。

(三)為了確認有經營農業事實及救助金撥入帳戶，申請時應攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須檢再附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書」。

另外，救助項目及額度

(一)木瓜：每公頃救助7萬5千元。

(二)香瓜：每公頃救助7萬5千元。

(三)西瓜：每公頃救助6萬元。

(四)胡瓜：每公頃救助3萬6千元。

(五)不結球白菜：每公頃救助2萬4千元。

救助對象應符合下列規定：

(一)辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。

(二)短期作農產品於同產季，救助以一次為限。

農委會公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助區域，21日至30日受理申請...
農委會公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助區域，21日至30日受理申請。圖/台南市政府農業局提供
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農委會公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助區域，21日至30日受理申請...
農委會公告南市為辦理0812豪雨農業天然災害現金救助區域，21日至30日受理申請。圖/台南市政府農業局提供
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農委會豪雨農民

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