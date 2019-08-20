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東勢鄉農會邀都市人 當一天庄腳人的樂趣

2019-08-20 18:33聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

現採樂是都市人的最愛。記者蔡維斌／攝影
現採樂是都市人的最愛。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣東勢鄉務農人口高達8成以上，為讓生長在都會區民眾，了解農村在地生活特色，東勢鄉農會今天推出時尚綠生活、樂活好旅遊一日遊，帶領數十名遊客體驗悠活農村，從火龍果園到魚菜共生，尤其東勢最有名的紅蘿蔔園，每個人現採作物樂淘淘，更體驗了從產地到餐桌，農民所付出的汗水。

「靠山吃山、靠海吃海，但東勢鄉既不靠山，也不靠海，要吃什麼呢?」東勢農會總幹事陳倉富經常思考這個問題，希望能為農村注入新動能，為農業加值創新，因而開辦這項農村樂活一日遊，把東勢農產行銷出去，帶動社區產業。

這項一日遊包括參觀東勢信仰中心主祀三山國王的賜安宮，該廟也是雲林歷史最悠久的三山國王廟，創建於清朝乾隆年間，保有古物特色，包括龍柱、石柱、壁飾、壁畫，都是百年歷史寶物。

農會導覽人員更帶大家認識東勢特產，有「平民人蔘」之稱的胡蘿蔔，並參觀蘿蔔農場 ，總幹事陳倉富說，東勢鄉紅蘿蔔行銷全世界，從產銷到加工，已成為台灣紅蘿重鎮。

一路上，有農民送上各種蔬菜作物，讓遊客體驗雲林人的熱情和親切，農會送菜還會親切地說「這是我自己要吃，沒噴藥的，請安心吃」，雖是不起眼的小禮，卻暖了所有人的心，接手父親農場的二代青農熱情接待，引領大家參觀農園，讓大家大開眼界，看到現代農村的新面貌。

一行人抵達同安村的白雲農場，看到漂亮洋房，搭配造形獨特的風車，宛如走進歐洲莊園，農場主人營造有機家園，從豬糞有機肥料到環保廢水，以生態推動植物共生，讓人有如回到五十年前的農村景像，低碳節能的農園，更加動人，也讓所有人上一堂食農教育

為讓大家體驗慢活步調的農村生活，農人以當季作物供大家採摘，學習親近自然農業，友善大地；再透過家政媽媽的手路菜，食在地、享當季 ，將在地食材，從產地到餐桌做出自然平實的農村家鄉味，讓每個人大快朵頣。

配合限塑運動，也體驗手編繩結環保袋，大家靜心編織手工藝，對自己作品充滿成就感。重頭戲則是跟著「家政達人」學習製作養生糖醋蒜，用東勢最優質的蒜頭漬泡出營養好吃的醋蒜。

東勢農村一日遊是新嚐試、新體驗，豐美的農產滿足所有人味蕾，也認識東勢厝的農鄉之美，每個人滿載而歸，都說「不虛此行」。

現採樂是都市人的最愛。記者蔡維斌／攝影
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從都市來的民眾深度體驗東勢鄉農業發展，有機農園的魚菜共生，引人注目。記者蔡維斌／...
從都市來的民眾深度體驗東勢鄉農業發展，有機農園的魚菜共生，引人注目。記者蔡維斌／攝影
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農園主人細說有機蔬菜的食農教育。記者蔡維斌／攝影
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東勢一日遊體驗農村慢活，參觀信仰中心賜安宮三山國王廟。記者蔡維斌／攝影
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現採樂是都市人的最愛。記者蔡維斌／攝影
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農民食農教育

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