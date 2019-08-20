台江流域生態豐富 社大學員彩繪地圖留紀錄
暑期即將結束，台南市社區大學台江分校師生，今年利用暑假，完成四篇台江流域物種調查研究論文，師生發現台江流域生態非常豐富，可說是天公伯給台江學子最在地的生態博物館，師生今天並手繪「台江生態地圖」，為田野調查留下珍貴紀錄。
台南市社大台江分校、海尾朝皇宮策辦台江流域專題研究人文營，海佃國小、長安國小、安南國中、和順國中及土城高中等校同學，展開台江山海圳綠道、曾文溪排水線沿岸物種調查。
海佃國小學生張書語表示，這個暑期非常充實，經過這一次台江流域物種調查後，自己走在綠道看到樹，都能一一說出名字，沿岸生態豐富，例如不到一公里內，就可以看見五梨跤、欖李、海茄冬、以及北部才有的水筆仔等紅樹林，十分開心。
安南國中學生指出，和同學進行台江流域物種調查，不是一件輕鬆的事，但是，看到昆蟲跳來跳去，多樣的植物，十分美麗，但是，沿岸也發現垃圾，這些都是老問題，希望政府及大人，可以一起和學生，一起努力，營造台江流域友善環境。
大台江分校表示，今年台江流域專題研究人文營，來自在地高國中小學親師生，共同參與之下，分成四組，進行台江流域物種調查，暑期結束前，大家終於把調查研究的成果，整理分析，完成台江流域物種調查小論文，這是台江孩子獻給台江家鄉最棒的暑假作業。
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