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反台南鐵路地下化會長陳致曉 宣布參選立委

2019-08-20 17:05聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉宣布參選台南市第5選區立委，並將在周四舉辦參選記者會及網友見面會，長期參與社會運動的他表示，「當社運者無法改變政府政策，社運者實質上僅是權勢系統用來裝飾民主表象的工具」，為打破迷思而決定參選。

台南市第5選區目前現任為民進黨籍林俊憲，爭取連任，而國民黨則提名議會老將蔡淑惠，兩人基層實力都相當深厚，而在國立台灣科技大學光電所任教的陳致曉，同時是台灣土地正義行動聯盟理事長，包括像是大埔事件等爭議事件、無役不與，之前也帶領反台南鐵路地下化的民眾抗議，每次都站在第一線，經常與警方正面衝突，他今天發出參選聲明：

從事社會運動已八年。自南鐵東移案、協助全國土地掠奪案、再涉環境、勞工、教育、文史議題。感受就是「政客驕傲不改、政府官僚依然」。若當社運者無法改變政府政策，那麼「社運者實質上僅是權勢系統用來裝飾民主表象的工具」！政客絕不會因為憐憫或良心發現而賞賜人民正義。政客眼中只有權力，因此只會向權力低頭！為了不使我的拚搏成為政府裝飾工具，我決定投入立法委員選舉。目標是取代賴清德的接班人，新潮流林俊憲（第五選區，東區、中西區、南區、安平區）。

國/民兩黨的貪婪本質與奴役庶民的態度其實一樣。權貴財團才是永遠的執政黨！更甚者，藍綠政客在競逐權貴代理人的過程，需要高額選舉經費，又更強化了官商勾結。當立法委員只是成了政黨捍衛者與權貴代言人，有人會拼命替庶民監督官商營私惡政、制定解決台灣沉痾的法案、擋下為權貴掠奪量身訂做的政策嗎？事實上已證明「一個都沒有」！當立法院只是行政院立法局時，台灣的「民主」也只剩「選舉」。而這種選舉，事實上是侵蝕了民主！

我要導正這場選舉至「土地、環境、經濟、勞工、教育、人權」等人民切身議題！因為，這不僅是立法委員選舉，更是人民對藍綠政黨奴役人民的宣戰。相較於藍綠政客的政黨奧援及財團資助，我所相信與憑藉的是公民力量。在此懇請關心台灣民主、台南發展的有志公民前來聲援。記者會後，將舉辦在下網友、支持者見面會。歡迎公民團體攜帶旗幟。並懇請同志當日穿著「黑衣、黑褲」彰顯「墨家」精神。

我知道這是場辛苦的戰爭。但是，我這一生不管做研究丶做社運，總是愛挑最困難的做，而且總是成功！

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，宣布參選台南市第5選區立委。圖／取自陳致曉臉...
反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，宣布參選台南市第5選區立委。圖／取自陳致曉臉書
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