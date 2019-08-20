民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格

2019-08-20 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣民進黨前議員王金山宣布參選山區立委，預定9月10日到縣黨部完成退黨程序，他批現在民進黨已變了；對此，民進黨縣黨部主委林沐惠今天打臉說，王金山從104年至今，逾3年未依規定繳黨費，依黨章規定，黨中央已取消王的黨員資格，王不必來黨部退黨造勢了。

王金山批民進黨從總統黨內初選開始，因人設事、更換競選辦法，完全不是當年他嚮往、支持的民進黨，預定9月10日，到縣黨部完成退黨程序。

黨部主委林沐惠說，王金山曾任第16屆縣議員，出身海區東石鄉，卻跑到山區宣布選立委，王金山黨費只繳到103年，從104年至今未繳納黨費，依規定連續3年未繳黨費，黨中央就取消黨員資格。他批王說，不是民進黨變了，是王金山變了，民進黨推動民主改革，守護台灣主權價值理念不變，