民進黨前議員王金山退黨選立委 主委：已取消黨員資格
嘉義縣民進黨前議員王金山宣布參選山區立委，預定9月10日到縣黨部完成退黨程序，他批現在民進黨已變了；對此，民進黨縣黨部主委林沐惠今天打臉說，王金山從104年至今，逾3年未依規定繳黨費，依黨章規定，黨中央已取消王的黨員資格，王不必來黨部退黨造勢了。
王金山批民進黨從總統黨內初選開始，因人設事、更換競選辦法，完全不是當年他嚮往、支持的民進黨，預定9月10日，到縣黨部完成退黨程序。
黨部主委林沐惠說，王金山曾任第16屆縣議員，出身海區東石鄉，卻跑到山區宣布選立委，王金山黨費只繳到103年，從104年至今未繳納黨費，依規定連續3年未繳黨費，黨中央就取消黨員資格。他批王說，不是民進黨變了，是王金山變了，民進黨推動民主改革，守護台灣主權價值理念不變，
山區立委選舉，民進黨提名資深立委陳明文連任，國民黨提名登記截止，只有許能通登記；退出民進黨的前立委林國慶遷戶籍到竹崎鄉，做參選準備，國民黨協調整合中； 王金山騎改裝機車，正在山區做「基層扎根之旅」，要在3個月內走遍山區10鄉鎮聽民意，訴求「不分黨派大團結，要換人做」，未來如何整合在野勢力可以再談。
留言