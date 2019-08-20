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立足新營30年！曾是捷安特全國前十大車行 招牌不保

2019-08-20 15:38聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立足地方30年，自行車捷安特台南新營經銷商將遭拆除招牌，地方震撼。記者謝進盛／攝...
立足地方30年，自行車捷安特台南新營經銷商將遭拆除招牌，地方震撼。記者謝進盛／攝影
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立足地方30年，曾是捷安特全國前十大車行的台南新營店，因最近兩年業績大幅度下滑，昨遭總公司通知提前解約，周四將派員拆除招牌，蔡姓業者感慨，30年來完全配合公司打拚，現因業績滑落就要遭踢除，情何以堪，盼公司能收回成命。

捷安特（巨大）總公司下午說，類似問題存在已有兩年，都在輔導蔡姓業者改善，但效果有限，絕非業者所稱的單純業績因素，應該說是「個人問題」，才是解約主因；至於是哪些細節問題，公司說，這方面屬於商業機密不便多談，只能說，大新營地區市場已無法再等待，會依照既定時程拆除。

蔡超常是捷安特新營經銷商，在新營地區經營腳踏車店30年，著名的捷安特商標，是許多老新營人生活一部分，傳出招牌將被拆，地方震驚。

「也曾風光過！」蔡超常說，這30年估計幫捷安特賣了2萬5千台腳踏車，年業績曾進全國十大，但這些年來自行車運動逐漸退燒，業績受衝擊。

加上新營區因縣市合併，台南發展重心偏南，新營等溪北地區人口外流嚴重，生意越來越難做，銷售額大幅滑落，從5百輛銳減到50輛；前年營業額還有500多萬元，去年銳減至260萬餘元，今年一月迄今僅剩50多萬元，已無法達到400萬元年營業額目標，才被公司盯上。

蔡超常說，他與總公司新的合約是從去年11月至民國110年底，現仍在合約期間，公司日前通知提前解約，讓他相當傻眼，希望公司能收回成命，照合約走完。

業界則說，「在商言商」，為整頓業績，在法律上，公司作法應屬合法，但情理應可更人性、細膩些。

捷安特台南新營經銷商老闆蔡超常感慨，30年來完全配合公司打拚，也曾風光過，現僅因...
捷安特台南新營經銷商老闆蔡超常感慨，30年來完全配合公司打拚，也曾風光過，現僅因業績滑落就要遭踢除，情何以堪，盼公司能收回成命。記者謝進盛／攝影
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自行車捷安特

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