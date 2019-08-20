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年輕人轉告家鄉前輩 雲林法院訴訟程序視訊諮詢上線了

2019-08-20 13:58聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林地方法院開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起可透過網路視訊，讓偏鄉阿公阿嬤就近在鄉公所透過專人協助以視訊查詢各種法律程序問題，可省去舟車勞頓也可防杜詐騙，法院期待更多年輕人把此訊息傳達給在故鄉的前輩，好讓老人家安心並防止受騙。

法院承辦員說，長久來常常有很多老人住鄉下，常接到子女的法院傳票，老人家心一慌，常常自己包車到法院來詢問，不僅花錢又費時，一旦視訊服務開放，民眾可直接在公所透過視訊詢問相關情形，也可直接在鏡頭秀出法院傳票或公文，可由法院代為分辨真偽，可降低老人家被詐騙。

雲林地方法院今天舉行「訴訟程序視訊諮詢服務」啟動儀式，由法院院長張國忠透過遠距視訊，與口湖鄉林哲凌鄉長、四湖鄉蘇國瓏鄉長、崙背鄉李泓儀鄉長，在一個銀幕視窗4人同步進行對話，視訊中，張院長特別感謝三位鄉長，願意在公所有限的人力物力下，支持這項便民措施。

司法院今年推動「法院一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務實施計畫」，由各法院與地方政府合作，應用視訊設備，讓偏遠地區民眾，不必親自到法院，就可在公所當場詢問或預約時間，透過視訊與法院人員面對面諮詢，讓程序諮詢零距離。

法院人員說，這項服務主要針對有關訟訴程序為限，例如錢的借貸，該透過什麼程序來訴訟都可詢問，只要不涉及實體法律事項，也就是說在法庭上的法律答辯的事項則須請教律師，視訊則無法提供諮詢。

法院人員說，這項服務對偏鄉老人受用最大，因鄉下多半只有長輩在家，老人家接到法院公文，無法辨識真偽，且又擔心孩子得跑法院，往往這樣受騙，只要到公所把公文秀在鏡頭下，或在不涉個資之下，提供個人相關資料都可幫忙查詢確認，減少受騙。

院長張國忠說，雲林大眾交通運輸不夠完備，例如法院所在地的虎尾與口湖之間，口湖每日只有一個班次往返 ；雲林高齡人口佔比又高 ，除了開車，多數人以機車代步，有行動不便的長者為了一些程序問題，還得僱車跑到法院查詢，有了這項服務可免於舟車勞頓及金錢耗費，未來將逐漸推展到全縣各鄉鎮。

張院長呼籲年輕人，把這項訊息傳達給更多長輩，不僅可方便家人，也能保護父母荷包免於受騙。

今天上線儀式，雲林地方法院長張國忠（左上）、口湖鄉長林哲凌（左下）四湖鄉長蘇國瓏...
今天上線儀式，雲林地方法院長張國忠（左上）、口湖鄉長林哲凌（左下）四湖鄉長蘇國瓏（右上）、崙背鄉長李泓儀（右下）同步視訊試機成功。記者蔡維斌／攝影
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雲林地方法院開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起可透過網路視訊，讓偏鄉阿公阿嬤就...
雲林地方法院開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起可透過網路視訊，讓偏鄉阿公阿嬤就近在鄉公所透過專人協助以視訊查詢各種法律程序問題。記者蔡維斌／攝影
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雲林地方法院開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起可透過網路視訊，讓偏鄉阿公阿嬤就...
雲林地方法院開辦「訴訟程序視訊諮詢服務」，即日起可透過網路視訊，讓偏鄉阿公阿嬤就近在鄉公所透過專人協助以視訊查詢各種法律程序問題。記者蔡維斌／攝影
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