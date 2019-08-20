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吃麻豆文旦有竅門！果農：擺2週讓水分漸失再吃更香甜

2019-08-20 11:20中央社 台南20日電

全國知名的麻豆文旦佔台南產量7成多，8月下旬進入採收，今年開花期較長，早花著果情...
全國知名的麻豆文旦佔台南產量7成多，8月下旬進入採收，今年開花期較長，早花著果情形較差，產量較去年約少一成。本報資料照片/記者吳淑玲攝影
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全國知名的麻豆文旦佔台南產量7成多，8月下旬進入採收，今年開花期較長，早花著果情形較差，產量較去年約少一成。麻豆果農說，文旦買來放上1到2周，讓水份逐漸流失才會香甜。

台南市政府農業局表示，台南文旦柚種植面積全台第一、達1083公頃；其中，麻豆地區837公頃，佔全市77%。今年開花期間較長，早花著果情形較差，產量較去年約少一成，白露節氣是文旦採收期的指標，但今年白露與中秋僅差距5天，今年調節輔導將採收適期提早，以因應特殊情況，麻豆文旦不論在成熟度及品質上都更具優勢。

麻豆文旦8月下旬進入採收期，果農已開始準備採收作業，採收後文旦陸續上市，正是大快朵頤時候。台南麻豆蕙楓農場果農林明穎今天表示，文旦助消化，降血脂，清熱化痰。麻豆文旦以老欉文旦最搶手，老欉文旦體積小，手感較沉，外型接近圓錐，果底平坦，特色是「軟米、多汁」， 皮薄且果肉纖細，香甜美味。

不過，吃文旦有竅門，林明穎表示，文旦採收當下還不是最好吃的時候，一定要經過「辭水」（消水）的過程，也就是將文旦堆放在陰涼、通風好的地方，讓果實水分逐漸流失，外皮會慢慢從淺綠色轉為淡黃色。

水份逐漸流失的文旦，果肉將開始變軟，不只多汁，且更香甜，這個過程需要1至2週，消費者購買文旦後，得等上這些時間，才能在下肚前更有感。另外，吃文旦也有些禁忌，林明穎提醒，有高血壓、糖尿病的人，因吃藥需求，就不宜過量。

文旦
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