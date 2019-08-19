親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／2019世界搏茶會 下月在最美農會分部穀倉舉辦

2019-08-19 22:23聯合報 記者卜敏正╱即時報導

2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」，今年移師「中埔鄉農會金蘭分部」舉辦，今天由縣長翁章梁、立委陳明文等人宣布，下月7日至16日、為期10天的搏茶會正式啟動，今年邀請10國茶人，來嘉義分享品茶經驗，並且首次舉辦紅茶比賽，請茶達人說茶、介紹茶文化，販售得獎茶，歡迎大家到嘉義品茶。

「嘉義縣是高山茶都！」翁章梁表示，嘉義縣高山茶全國最多，除了傳統烏龍茶，近年紅茶產量增加，品質更讓人讚不絕口，因為全球紅茶飲用人口多，今年首次搏茶會將舉辦首屆紅茶競賽。並請茶達人到會場介紹茶文化，販售得獎茶種。讓遊客不僅能體驗嘉義茶人功夫，並且買到多元茶品。

中埔鄉農會總幹事李碧雲說，中埔鄉農會金蘭分部園區占地3300多坪，內有16座老穀倉，其中一棟以「清水模」工法改造，外觀看似穀倉，內部改成營業廳，2010至2018年台灣傑出建築作品選錄，金蘭分部是唯一農會入選建築，是有建築認證的最美農會，許多人到訪都說，像走進飯店大廳！

她說，這棟倉庫年代最久遠，改造經費近千萬元，營業廳以圓形開洞，讓建築體自動換氣採光，頂部開天井種棵大樹，引進光線讓空氣對流，建築體還加入清水模元素，保留原材質感，呈現空間美學。未來將借鏡「高雄市駁二藝術特區」經驗，活化其他穀倉，這次先向縣府申辦搏茶會。

李碧雲說，搏茶會將充分利用閒置穀倉，規劃成各茶主題館，打造成文創、農業商品展售區，透過茶文化帶動地方產業、觀光發展。

2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，...
2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，園區閒置穀倉，規劃成各茶主題館。記者卜敏正／攝影
分享
2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，...
2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，園區最特別是貯存稻米種子的八角穀倉，外觀是八角形水泥磚造建築。記者卜敏正／攝影
分享
2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，...
2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，下月移師阿里山公路上，中埔鄉農會金蘭分部舉辦，其中一間倉庫打造成「最美農會營業廳」。記者卜敏正／攝影
分享
立委陳明文（左起）、縣長翁章梁、中埔農會總幹事李碧雲共同品茶。記者卜敏正／攝影
立委陳明文（左起）、縣長翁章梁、中埔農會總幹事李碧雲共同品茶。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部倉庫，其中一間打造成「最美農會營業廳」，外觀也做綠美化。...
嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部倉庫，其中一間打造成「最美農會營業廳」，外觀也做綠美化。記者卜敏正／攝影
分享
立委陳明文（右起）、縣長翁章梁、中埔農會總幹事李碧雲共同品茶、宣布搏茶會啟動。記...
立委陳明文（右起）、縣長翁章梁、中埔農會總幹事李碧雲共同品茶、宣布搏茶會啟動。記者卜敏正／攝影
分享

嘉義建築翁章梁
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

前鄉民代表租國道T霸 登選舉廣告拱林國慶選立委

2019-08-19 19:54

影／民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

2019-08-19 19:15

雲林農業處長換人傳因李佳芬農地案 縣府否認

2019-08-19 18:13

「家扶宮」薪傳廟會工藝 沒有大拜拜也熱鬧滾滾

2019-08-19 18:08

嘉義市出動「城市版掃地機器人」 菸蒂、落葉一網打盡

2019-08-19 16:40

台南觀光工廠全台居冠 黃偉哲：未來市府持續推動支持

2019-08-19 16:05

國發會推全台瘋英語情境體驗 本周嘉義登場

2019-08-19 15:29

雲林縣府人事異動 農業處長魏勝德履新

2019-08-19 15:13

嘉義縣首座斜張橋 蒜頭大橋施工進度超前封橋到明年底

2019-08-19 13:49

闖校園翻書包偷吃午餐 開學前校長為驅猴疲於奔命

2019-08-19 13:02

換床單驚見幼蛇在床底 網友嚇她「應該還有一條」

2019-08-19 12:59

連鎖磚營造台南古蹟入口意象 最後變成爛補丁

2019-08-19 12:55

棄金融業返鄉樂當養蜂人家 他用良知守護養蜂產業

2019-08-19 12:17

單身照過來 歸仁區公所推未婚聯誼「拋繡球」

2019-08-19 12:17

暖心里長幫單親媽賣米 愛心匯流半月逾千包

2019-08-19 10:59

住東區不熟南區 台南年輕警手繪巡邏地圖加深印象

2019-08-19 09:42

嘉義大南國小安靖分校皮影戲 赴德交流

2019-08-18 23:40

董座捐單車助學 勉勵「要誠實」

2019-08-18 23:37

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

員山路至中興路今通車 竹北到園區有效縮短車程

2019-08-19 14:58

水湳洞陰陽海是汙染「遺毒」？ 學者：誤會大了

2019-08-19 08:00

影／民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

2019-08-19 19:15

李婉鈺跟風po出年輕照 網友一驚：也太像王祖賢

2019-08-19 13:42

高嘉瑜國中照曝光 網友驚呼：傳說中的逆齡

2019-08-19 11:17

北市騎樓禁菸9月上路 業者：總算能名正言順勸阻

2019-08-19 12:38

工程師返鄉種有機香蕉 精算投報率還可周休二日

2019-08-19 07:38

不漲了！ 清境高空步道票價照舊50元 眾人皆樂她苦惱

2019-08-19 14:18

換床單驚見幼蛇在床底 網友嚇她「應該還有一條」

2019-08-19 12:59

密集恐懼症者小心！ 千隻燕子站電桿居民喊「有吉兆」

2019-08-19 15:55

連鎖磚營造台南古蹟入口意象 最後變成爛補丁

2019-08-19 12:55

連日風雨擋不住高市消防 向下紮根宣導防火觀念

2019-08-18 23:33

嘉義市出動「城市版掃地機器人」 菸蒂、落葉一網打盡

2019-08-19 16:40

闖校園翻書包偷吃午餐 開學前校長為驅猴疲於奔命

2019-08-19 13:02

點亮十三層遺址 居民抗議：只見州官點燈放任台電汙染

2019-08-19 12:17

獲馬英九讚英勇的花蓮縣議員將入監 選委會3個月內補選

2019-08-19 16:00

極端天氣常強降雨別人變「苦瓜臉」他種的苦瓜頭壯壯

2019-08-19 07:38

影／公車處負債11億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23

雲林縣府人事異動 農業處長魏勝德履新

2019-08-19 15:13

新北大都會公園 正式改名

2019-08-18 23:32

2019桃園客家文化節4大系列活動開跑

2019-08-19 17:19

中元普度「酒攤」變多 基隆警預告3天酒駕大執法

2019-08-19 10:15

水質保護區設工廠、堆垃圾遭糾正 居民：還我們乾淨水

2019-08-19 12:24

高雄捷運廁所驚見校友團罷韓貼紙 署名高中：遭冒名

2019-08-19 20:42

台南市照顧住宅餘屋標售 拆遷戶交屋現賺一倍價差

2019-08-19 17:56

學生午餐提早完成發包 台東1.5萬學生開學吃得更安心

2019-08-19 11:32

高雄港都餐廳 和牛料理正盛行

2019-08-18 23:51

前鄉民代表租國道T霸 登選舉廣告拱林國慶選立委

2019-08-19 19:54

豪大雨暗夜偷排沒有法律假期 鄭文燦啟用監測站抓汙染

2019-08-19 14:11

關山人工濕地保育有成 台東增添值得一遊新景點

2019-08-19 16:27

深夜找美食有商機 延長營業時間還打折送贈品

2019-08-18 23:50

從金融業轉戰美容業 她運用管理知識打造美甲新品牌

2019-08-18 23:52

中醫大新竹附醫與清大合作 用AI影像診斷帕金森氏症

2019-08-19 11:34

新營鹽水雙星拱月 再獲內政部營建署補助加碼8千萬元

2019-08-19 18:13

雲林農業處長換人傳因李佳芬農地案 縣府否認

2019-08-19 18:13

竹縣傳出綠立委席次禮讓友黨？ 黨部：空穴來風

2019-08-19 17:18

霄裡溪零排放破功 居民：老鼠屎是來自龍潭的垃圾山

2019-08-19 16:01

雨水少又遇蟲害 龍眼農民這招保產量

2019-08-19 15:11

曾27元買蛋一家三口吃4天 新北家扶林思華走過生命低谷

2019-08-19 13:48

新北勞工局公布今年4波違規業者 輔大、台藝大都上榜

2019-08-19 11:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top