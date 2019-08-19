影／2019世界搏茶會 下月在最美農會分部穀倉舉辦

2019-08-19 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」，今年移師「中埔鄉農會金蘭分部」舉辦，今天由縣長翁章梁、立委陳明文等人宣布，下月7日至16日、為期10天的搏茶會正式啟動，今年邀請10國茶人，來嘉義分享品茶經驗，並且首次舉辦紅茶比賽，請茶達人說茶、介紹茶文化，販售得獎茶，歡迎大家到嘉義品茶。

「嘉義縣是高山茶都！」翁章梁表示，嘉義縣高山茶全國最多，除了傳統烏龍茶，近年紅茶產量增加，品質更讓人讚不絕口，因為全球紅茶飲用人口多，今年首次搏茶會將舉辦首屆紅茶競賽。並請茶達人到會場介紹茶文化，販售得獎茶種。讓遊客不僅能體驗嘉義茶人功夫，並且買到多元茶品。

中埔鄉農會總幹事李碧雲說，中埔鄉農會金蘭分部園區占地3300多坪，內有16座老穀倉，其中一棟以「清水模」工法改造，外觀看似穀倉，內部改成營業廳，2010至2018年台灣傑出建築作品選錄，金蘭分部是唯一農會入選建築，是有建築認證的最美農會，許多人到訪都說，像走進飯店大廳！

她說，這棟倉庫年代最久遠，改造經費近千萬元，營業廳以圓形開洞，讓建築體自動換氣採光，頂部開天井種棵大樹，引進光線讓空氣對流，建築體還加入清水模元素，保留原材質感，呈現空間美學。未來將借鏡「高雄市駁二藝術特區」經驗，活化其他穀倉，這次先向縣府申辦搏茶會。