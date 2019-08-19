前鄉民代表租國道T霸 登選舉廣告拱林國慶選立委

2019-08-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣山區立委選舉，民進黨提名資深立委陳明文連任，國民黨提名初選登記，只有許能通登記，退出民進黨的前立委林國慶在支持者不斷勸進下，日前委託父親遷戶籍到竹崎鄉，做參選準備；國民黨提名參選竹崎鄉長失利的前鄉代表吳金輝，今天臉書貼文他租國道旁Ｔ霸，登選舉廣告號召「起義！嘉義人的心聲，打破明文規定」，拱林國慶挑戰陳明文。

吳金輝說「看著熱血澎湃的號召緩緩升起，也意味著嘉義人民打破明文規定的心聲，更是鄉親呼喚林國慶出戰的決心，此篇起義，是決定咱嘉義山線的未來，喚醒被政黨意識形態長期欺壓的我們，不能在壓抑惦惦。

我出錢出力，就是要喚醒林國慶出來面對承擔，只有林國慶有和陳明文抗衡的實力，只有林國慶蝦米攏嘸驚，敢扳倒獨裁政治，是非分明，鄉親啊，讓我們勇敢的跟他拼，一起相挺林國慶，作伙為了咱的嘉義來奮鬥！拒絕明文規定，唯一支持林國慶！」

林國慶感謝吳金輝登選舉廣告支持，他強調一貫立場就是整合各方力量，共推1人挑戰陳明文，遷戶籍不代表一定要參選，因為多人參選有利陳明文，但若沒人挑戰陳明文，他就必須承擔，信守承諾「絕不讓陳明文沒有對手、一個人選！」。