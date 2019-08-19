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民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

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影／民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

2019-08-19 19:15聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣前議員王金山，強調他是民進黨第1個台大學生黨員，去年底宣布參選山區立委，訴求「挑戰陳明文」，他上月底開始騎改裝機車做「基層扎根之旅」，要在3個月內走遍山區10鄉鎮、174個村里傾聽民意，並說這次選舉「不分黨派大團結」，一定要換人做，未來如何整合在野勢力可以再談。

49歲的王金山去年底登頂玉山宣布參選，對最高法院駁回陳明文洩密案定讞，依公職人員選舉罷免法，陳明文繳完罰金，仍可代表民進黨參選，他至今憤憤不平，直言現在嘉義縣只有一個人說了算，現在的民進黨已變，跟28年前他加入的民進黨不同。

「我是民進黨第1個台大學生黨員！」王金山表示，28年前就讀台大農業經濟系3年級，因支持民進黨理念，很慎重選擇9月10日生日當天加入民進黨，但現在民進黨已變了，這次總統黨內初選開始，還可因人設事、更換競選辦法，完全不是當年他嚮往、支持的民進黨，他預定今年9月10日，到嘉義縣黨部完成退黨程序。

王金山說，陳明文年輕時當議員、議長，又從國民黨跳來民進黨，當過縣長、立委，實力不容小覷，但他不能接受全縣只讓1人控制，這幾個月勤跑山區鄉鎮，也聽到許多「換人做做看」聲音，這3個月一定會堅持走下去，傾聽民意，到時如何整合在野勢力可以再談。

王金山年出生在東石鄉海埔村，小時候跟著在阿里山擔任筍工父親長大，台大農業經濟系畢業，曾任第16屆嘉義縣議員，這次參選訴求農村土地重劃、老人照顧應結合村長行政資源，整合農力、重建農村風貌。

王金山騎一輛改裝機車，強調要在3個月內走遍山區10鄉鎮、174個村里傾聽民意。記...
王金山騎一輛改裝機車，強調要在3個月內走遍山區10鄉鎮、174個村里傾聽民意。記者卜敏正／攝影
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王金山騎一輛改裝機車，強調要在3個月內走遍山區10鄉鎮、174個村里傾聽民意。記...
王金山騎一輛改裝機車，強調要在3個月內走遍山區10鄉鎮、174個村里傾聽民意。記者卜敏正／攝影
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