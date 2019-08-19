新營鹽水雙星拱月 再獲內政部營建署補助加碼8千萬元

2019-08-19 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「新營鹽水雙星拱月」計畫受肯定， 再獲內政部營建署補助加碼8000萬元，累積該計畫已獲得近4億5千萬元，全數案件將於109年底完成，將成為台南溪北發展重大動能。

台南市政府都發局下午發佈新聞稿指出，中央極力推展前瞻基礎建設政策，去年由內政部營建署所核定的城鎮之心競爭型計畫中，本市雙星拱月計畫共獲3億6250萬元補助，目前正如火如荼展開施工中，由於進度如期且表現績優，本月又再度爭取到8000萬元延伸工程補助，可增益營造溪北更高品質的居旅環境，提振地方繁榮，全數案件將於109年底完成。

市府都發局指出，「新營鹽水雙星拱月計畫」以新營跟鹽水雙核心城鎮作為主軸，擴大兩區過去既有營造初步成果，建立鹽水文化小鎮、及新營糖廠新舊並存與水圳地景等多樣魅力，型塑地方城鎮新品牌。

而新增延伸提案由市府都市發展局聯合工務局及文化局，計畫以月津港公園周邊再擴大其效益為主軸，包含深化水岸公園風情的光環境建置工程，鹽水車站樹屋倉庫的活化轉型，以及新闢建鹽水公20公園。

市府都發局表示，過去有關月津港公園的設施，大多偏向實用機能的基礎建設，此次延伸計畫之一則是著重在燈光照明的浪漫氣氛型塑，透過光環境的專業設計，鋪置在步道、橋樑還有樹木的光影穿梭，將讓親水公園日間與夜間凸顯不同樣貌風情，甚至可隨一年四季之不同而有變化。