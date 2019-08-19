「家扶宮」薪傳廟會工藝 沒有大拜拜也熱鬧滾滾

2019-08-19 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



舞獅、舞龍還有提燈籠，雲林家扶中心今天鑼鼓喧天熱鬧滾滾，宛若把廟會場景移進家扶學園，充滿喜氣洋洋，令人驚訝的是，不論獅龍或燈籠，全是受扶兒童在傳統工藝藝師指導下，完成的手作工藝品，手藝薪傳意義非凡。

「廟會技藝風華再現」雲林家扶中心在雲林地檢署緩起訴公益金、公益彩劵盈餘贊助下，透過北港朝天宮協助，開辦家扶國中生夏令營，引進舞龍舞獅及燈籠藝術，今天在家扶學園熱鬧登場。

雲林縣警察局志工協會理事長也是家扶委員李美惠，今天帶領家扶小工藝師一起舞龍，她掌龍珠，引領學生舞龍，不僅會製作龍也能舞龍，活靈活現加上震撼的太鼓隊，為廟會技藝夏令營拉開營序幕，見證雲林宗教民俗之美。

李美惠說，夏令營帶領學生參觀北港朝天宮傳統工藝並動手體驗北港傳統燈籠技藝，深刻認識在地民俗技藝文化。很感謝北港森興燈籠店的五代傳人林聰賢大師，提供古仔燈作為燈籠教材。

家扶督導歐厚成說，古代燈籠叫鼓仔燈，有多子多孫、添丁的意思；燈籠底座像肚臍形狀，稱為燈臍即是出丁又發財，因此掛燈籠有求財求子之意；廟裡掛燈籠祈求光明、平安，利用夏令營傳達了燈籠的意涵，讓傳統藝術借以薪傳。