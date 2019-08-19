嘉義市出動「城市版掃地機器人」 菸蒂、落葉一網打盡

2019-08-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市政府為維護街道清潔，除了大型、中型掃街車，也出動一台小型掃街車，納編為25號，可以清掃個大陸橋、地下道和各地機車道，將菸蒂、檳榔渣和落葉等小型廢棄物，全都一網打盡，讓外界形容「好像城市版本的掃地機器人」

環保局清潔隊班長姚烈生表示，以前清掃陸橋、地下道機車道，是以中型掃街車處理，進入機車道的同時，機車必須隨行其後、等待全部清掃完畢才能通行。現在的25號掃街車體型小，只占汽車道一半左右，因此清掃的同時，機車仍可以從旁通過，兼顧了清潔所需與民眾通行的效率。

環保局清潔隊區隊長王朝舜說，看見台北市引進7台小型掃街車效果很好，去年10月市府便購入一台300萬的小型掃街車，只有2.5噸，時速約在25公里左右，可以大幅減少出動人力掃街。

王說，大、中型掃街車，主要是掃除一般道路的大型垃圾，進入地下道掃街有時會車子會頂到地下道上緣，也無法進入陸橋上的機車道，但小型掃街車靈活輕巧，可以解決這些困難。

環保局說，每周日到周五清晨5點開始到9點半，25號掃街車負責嘉雄陸橋、北興陸橋、博愛陸橋、垂楊大橋，世賢一段、世賢路三段、興業西路、文化路地下道，以及軍輝橋、忠義橋等機車道的清掃工作。

下午時段則前往大雅路、輔仁中學後方湖子內區段徵收，清掃人行道上的落葉與垃圾。25號掃街車的另一個特點，就是可以上下人行道，機動靈活對於市容整潔大有助益。