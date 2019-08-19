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台南觀光工廠全台居冠 黃偉哲：未來市府持續推動支持

2019-08-19 16:05聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府經發局今下午辦理觀光工廠成果發表會，現場展示歷年優質好物超過50項，今年共遴選出25項優質好物，市長黃偉哲強調，感謝兩位前市長賴清德、李孟諺過去支持觀光工廠辛苦播種，現已到開花結果，未來市府將持續推動支持。

台南市府經發局推動觀光工廠自106年向經濟部中小企業處爭取經費，3年來向中央爭取到1110餘萬元補助，今下午在民治市政中心大廳舉辦成果發表會，優良導覽人員由奇美食品幸福工廠王平堯榮獲第一名獲頒3萬元獎金，獲選導覽影片將陸續於官網與FB露出。

經濟發展局長郭阿梅說，106年起辦理優良導覽人員遴選、導入多種新科技（3D列印、AR擴增實境、綠能元素、導覽機器人）、開發多元產品及辦理培育人才課程等，為民眾打造更優質觀光環境。

而在外部整合行銷，則透過區域小聯盟將觀光工廠與鄰近景點串聯打造8條旅遊路線、遴選優質好物、國內外參展及商機媒合等，以增加觀光工廠曝光與能見度。計畫期間廠商營業額增加超過1億元，帶動就業人數達250人，新增13項產品商品化。

經發局說，自6月6日至9月17日推出「歡樂玩一夏 摸彩好禮大放送」共有機票及五星級住宿等238項獎項，迄今已發出4萬張摸彩券，較去年同期成長33%，帶動廠商營業額超過2千萬元，今將抽出台南到大阪及台南到香港來回機票各一張及60項觀光工廠優質產品。

郭阿梅說，台南市擁有全國最多的23家觀光工廠，分布全市15區，同時擁有5家優良觀光工廠，都居全國之冠，另有2家國際亮點觀光工廠；未來將持續配合中央觀光旅遊政策推出活動，詳情消費者可至台南市觀光工廠網站查詢

獲選經發局「優質好物」卡多利亞良食故事館。記者謝進盛／攝影
獲選經發局「優質好物」卡多利亞良食故事館。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲強調，感謝兩位前市長賴清德、李孟諺過去支持觀光工廠辛苦播種，現已到...
台南市長黃偉哲強調，感謝兩位前市長賴清德、李孟諺過去支持觀光工廠辛苦播種，現已到開花結果，未來市府將持續推動支持。記者謝進盛／攝影
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台南市政府經發局今下午辦理觀光工廠成果發表會，現場展示歷年優質好物超過50項，今...
台南市政府經發局今下午辦理觀光工廠成果發表會，現場展示歷年優質好物超過50項，今年共遴選出25項優質好物。記者謝進盛／攝影
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市府經發局長郭阿梅（左）表揚入選「優質好物」業者。記者謝進盛／攝影
市府經發局長郭阿梅（左）表揚入選「優質好物」業者。記者謝進盛／攝影
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觀光工廠機票黃偉哲
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