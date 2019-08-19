嘉義縣首座斜張橋 蒜頭大橋施工進度超前封橋到明年底

2019-08-19 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣首座斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程，交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫補助，總工程費9億2783萬元，縣府配合1億2990萬元，去年底開工，預定明年12月完工，從1日起封橋施工到明年完工，用路人要走替代道路嘉57線，封橋至今逾半個月，未引起居民抗爭及交通阻塞，縣府建設處說，施工順利，進度超前到21.378%。

蒜頭大橋封閉通行，六腳通往朴子改走替代道路介壽橋，或正義村大橋頭台19線橋梁，縣公車停站站不變，不影響民眾搭乘公車，但因改走替代道路，開車時間會拉長5至10分鐘，剛封閉，曾引發六腳部分商家抱怨，目前已習慣改走新路線，縣府設置替代道路導引牌，工作人員在上下班尖峰時段疏導指揮交通。

縣府建設處長林聰利說，蒜頭大橋橋齡逾30年，深河槽區橋墩沖刷嚴重，舊橋不符水利法規定，結構安全堪慮，加上兩端道路拓寬18公尺，原橋寬小於10公尺影響安全，新橋設計全長1112公尺，寬16公尺，深河槽處將採用大型鋼斜張橋形式跨越，確保橋梁結構安全，是道路景觀新地標。