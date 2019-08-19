闖校園翻書包偷吃午餐 開學前校長為驅猴疲於奔命

2019-08-19 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台灣獼猴已從保育類動物除名，但山區獼猴數量居高不下，隨著猴群壯大及為了覓食，活動範圍已進入平地，雲林縣日前屢傳台灣獼猴闖入校園，甚至有猴群想要偷吃學生的營養午餐、翻學生書包，開學在即，有校長每天在學校放沖天炮驅猴，儼然成為驅猴人。

雲林縣林中國小、淵明國中緊鄰林內鄉山區，今年屢傳獼猴闖入校園，就連平地的饒平國小也傳出有獼猴現蹤，淵明國中甚至發生營養午餐差點被獼猴偷吃、學生書包被獼猴打開事件，逼得學校不得不緊閉門窗，避免遭猴子闖入。

林內鄉林中國小校長林志郎近日天天到學校放沖天炮驅猴，他表示，往年大多是年底才會看見猴群出現，但疑似今年山區果樹產量減少，五月就有猴子出現在校園，甚至在學校禮堂休憩，他評估學校旁至少有二群猴群，數量多達數十隻。

林志郎表示，開學在即，擔心猴子在暑假期間闖入校園成習慣，開學後會影響學生安全，他近日天天到校驅趕猴子，並勸導登山遊客不要餵食，避免猴群滯留。

淵明國中校長丁清峯表示，雖然平常偶有猴子出現，但一個月前開始猴群出現的頻率更高，他曾目睹猴群準備要偷吃學生的營養午餐，暑期輔導下課時，竟有20多隻獼猴等在校門口，學校除自行放沖天炮、使用棍棒驅趕，只能尋求縣府協助驅猴。

縣府農業處表示，可能受到今年山區果樹產量少影響，加上獼猴繁殖快，有越來越多的獼猴出現在平地，目前除補助鄉公所雇工驅猴，並加強勸導不要餵食，也計畫與相關單位合作，尋求在適合的山區林地種些果樹引誘猴群，不要讓猴群侵入平地生活圈。 雲林縣日前屢傳台灣獼猴闖入校園，甚至有猴群想要偷吃學生的營養午餐、翻學生書包，開學在即，林中國小校長林志郎幾乎每天在學校放沖天炮驅猴，儼然成為驅猴人。圖／林中國小提供 分享 facebook 雲林縣日前屢傳台灣獼猴闖入校園，甚至有猴群想要偷吃學生的營養午餐、翻學生書包，開學在即，林中國小校長林志郎幾乎每天在學校放沖天炮驅猴，儼然成為驅猴人。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 台灣獼猴已從保育類動物除名，但山區獼猴數量居高不下，隨著猴群壯大及為了覓食，活動範圍已進入平地，雲林縣日前屢傳台灣獼猴闖入校園，甚至有猴群想要偷吃學生的營養午餐、翻學生書包。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 台灣獼猴已從保育類動物除名，但山區獼猴數量居高不下，隨著猴群壯大及為了覓食，活動範圍已進入平地，雲林縣日前屢傳台灣獼猴闖入校園，甚至有猴群想要偷吃學生的營養午餐、翻學生書包，開學在即，林中國小校長林志郎幾乎每天在學校放沖天炮驅猴，儼然成為驅猴人。圖／林中國小提供 分享 facebook 淵明國中校長丁清峯說，學校除自行放沖天炮、使用棍棒驅趕，只能尋求縣府協助驅猴。圖／淵明國中提供 分享 facebook