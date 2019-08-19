連鎖磚營造台南古蹟入口意象 最後變成爛補丁

2019-08-19 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市古蹟景點多，市府文化局為形塑入口意象，在重要的古蹟前設置連鎖磚、有別於一般的柏油路面，但是因為車輛多故障率相當高，不僅形成噪音、經常維修也浪費公帑，議員要求市府應該重新規劃更適合的路面。

站在孔廟門口南門路上，行經的車輛輾過路上的連鎖磚，就能聽到「扣、扣、扣、扣」的聲音不斷，工務局表示，連鎖磚的路面彈性沒有柏油路面好，車輛經常重壓，容易造成路面下陷或者是連鎖磚與下方的沙土剝離，而形成比較大的噪音。

孔廟前方南門路的連鎖磚路面，在民國106年1月全面翻修後，去年的11月及上周，又再兩度整修，翻修的頻率相當高。

市議員林美燕上午前往現場會勘，認為連鎖磚並不適合設置在車輛這麼多的路面上，造成必須經常維修，而且只要稍有故障，車輛行經就會造成很大的噪音，附近的民眾也因此飽受噪音之苦，特別是晚上人車安靜的時候，車輛扣扣扣的聲音特別擾人。

文化局古蹟維護科則表示，會在古蹟前面做連鎖磚最主要是形成入口意象，讓遊客通行， 包括赤崁樓、延平郡王祠、安平古堡等前方都有連鎖磚，赤崁樓前方車輛也相當多，容易損壞，但是安平古堡就沒有車輛輾壓，比較沒問題。

到了孔廟前方仔細觀察路面，發現一片雜亂，有黑色的石板、黃色的石板、紅色的連鎖磚，新舊呈現不同色澤，還有黑色的柏油路，整條路面就像是補丁一樣一塊一塊。