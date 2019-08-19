單身照過來 歸仁區公所推未婚聯誼「拋繡球」
台南市歸仁區公所與歸南北極殿訂於108年9月12日下午5點假歸南北極殿廟埕首次辦理「108年度中秋音樂饗宴暨未婚聯誼活動」。邀請大家一起來饗宴欣賞美妙的音樂，也歡迎符合資格條件者報名參加未婚聯誼活動。
民政局長顏振標表示，為推廣及耕耘在地藝文發展，並增進南關線民眾情感交流，本次活動由NTSO臺灣青年交響樂團帶來精采管絃樂演奏，活動當天並安排未婚男女聯誼配對及拋繡球等互動。期望透過活動舉辦提升民眾藝文氣息外，並藉由音樂欣賞交流及聯誼，同時安排「拋繡球」活動，進而促成美滿姻緣。
本次未婚聯誼活動限戶籍地或工作地為歸仁區、仁德區、關廟區、龍崎區之未婚民眾免費報名參加，年齡須介在民國65至75年次之間，歡迎民眾填寫線上報名表或親至歸仁區公所及歸南北極殿報名。
區長柳世雄也說到，活動當天，現場除提供免費棉花糖及冰淇淋外，參加民眾每人可領取一張摸彩券，人人皆有機會獲得大獎。此外，本區徠．歸仁飯店除提供多項獎品，配對成功者更有機會得到加碼贈送的免費住宿等優惠，歡迎大家踴躍參與。有關優惠措施及詳細報名事宜請至本活動網頁http://temple-pair.a-ark.com.tw/查詢。
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