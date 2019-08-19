單身照過來 歸仁區公所推未婚聯誼「拋繡球」

2019-08-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南市歸仁區公所與歸南北極殿訂於108年9月12日下午5點假歸南北極殿廟埕首次辦理「108年度中秋音樂饗宴暨未婚聯誼活動」。邀請大家一起來饗宴欣賞美妙的音樂，也歡迎符合資格條件者報名參加未婚聯誼活動。

民政局長顏振標表示，為推廣及耕耘在地藝文發展，並增進南關線民眾情感交流，本次活動由NTSO臺灣青年交響樂團帶來精采管絃樂演奏，活動當天並安排未婚男女聯誼配對及拋繡球等互動。期望透過活動舉辦提升民眾藝文氣息外，並藉由音樂欣賞交流及聯誼，同時安排「拋繡球」活動，進而促成美滿姻緣。

本次未婚聯誼活動限戶籍地或工作地為歸仁區、仁德區、關廟區、龍崎區之未婚民眾免費報名參加，年齡須介在民國65至75年次之間，歡迎民眾填寫線上報名表或親至歸仁區公所及歸南北極殿報名。