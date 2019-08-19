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棄金融業返鄉樂當養蜂人家 他用良知守護養蜂產業

2019-08-19 12:17聯合報 記者謝進盛╱即時報導

「養蜂是良心事業！」10年前放棄外界稱羨的金融業，36歲張昭文返回台南新營家中接手養蜂事業迄今，因工作需要，經常餐風露宿或遭蜜蜂螫咬已是日常；其展現「養蜂人家」韌性，要用良心，守住家族這塊金字招牌。

張昭文家中從事養蜂數十年，經營的「日大養蜂場」在地方有一定知名度，張大學畢業後順利考上某銀行，先後台北、嘉義分行專責財富管理，是外人眼中的「金飯碗」。然，工作三年後，決定辭職返家，對光鮮的金融業完全不眷念。

「就是想要感受家人一起打拚的感覺。」張昭文說，其實當初要走，同事全問我是不是瘋了？但他心中很淡定，認為父母一輩子養蜂很辛苦，更是全家生活得以溫飽來源；眼看雙親年紀日增，更希望能延續養蜂事業，希望返家幫忙，當時就認為「時候到了」。

而養蜂採蜜過程單調、辛苦，有著許多外人看不到的辛酸，常被蜜蜂螫，更已是兵家常事；也因一路撐過來經驗類累積，有著與蜜蜂更多「相處」心得。

其實，張家的「日大養蜂場」在全國蜂蜜評鑑已是得獎常勝軍，前年更拿下「特等獎」，接受農委會前主委林聰賢表揚；張昭文說，這些年來，經常遇到消費者詢問「這蜂蜜是真的、還是假的？」每次聽到都很挫敗。

他認為，養蜂是良心事業，需要付出及呵護；也因此透過臉書長期經營，發文分享許多養蜂的竅門、故事，過程中也達到「教育」消費者效果，希望透過一步一腳印，長期累積更多口碑。

張家在新營、柳營、鹽水、後壁及東山都有據點，養蜂數近400箱，今年遭遇前所沒有的極端氣候衝擊，養蜂營收大受衝擊，還好早有分散風險概念，還能靠收蜂王乳降低衝擊。

張昭文說，因作息與一般人不同，許多養蜂人家大都選擇低調過日子，這也符合其個性，「養蜂人家」甘苦，他樂在其中。

放棄外界羨慕的金融業，張昭文（左一）返鄉接手家中養蜂業，多次在全國性龍眼蜂蜜評鑑...
放棄外界羨慕的金融業，張昭文（左一）返鄉接手家中養蜂業，多次在全國性龍眼蜂蜜評鑑摘下大獎，圖為2017年接受農委會前主委林聰賢表揚情形。圖/ 翻攝自日大養蜂場臉書
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放棄外界羨慕的金融業，張昭文返鄉接手家中養蜂業，多次在全國蜂蜜評鑑摘下大獎。圖/...
放棄外界羨慕的金融業，張昭文返鄉接手家中養蜂業，多次在全國蜂蜜評鑑摘下大獎。圖/ 翻攝自日大養蜂場臉書
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