李佳芬農地未農用改善 雲縣府：尚未收到回覆

2019-08-19 12:03 中央社 雲林縣19日電



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林古坑的農地未農用，限期1個月改善期將屆，雲林縣政府今天表示，尚未收到回覆，明天是截止日，將在收文或回覆後安排現勘。

李佳芬在古坑鄉田心段的農地及農舍爭議，其中現地實勘後已認定「農地未農用」，雲林縣政府農業處行文限期一個月改善，最後截止日是8月20日，依照行政程序，若屆時農用面積未達規定90%，將移請雲林縣政府地政處以違反區域計畫法裁罰新台幣6萬至30萬元。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊上午告訴中央社記者，至今尚未收到李佳芬的公文、到縣府或電話回覆等，明天是最後一天，農業處將在收到回覆後，安排現勘或依據提報照片，查核改善情況是否符合規定。

陳炳坊表示，對於農地農用的規定，李佳芬農地扣除提供公共使用巷道面積後，才列入計算農用面積應達90%的規定，另一項重點是農地應種植農作物，造林樹種難認定通過，但若類似種苗培育則可以，有關農用面積及實際農作情況，必須實際查核。

至於李佳芬的農舍爭議，雲林縣政府建設處長李俊興表示，依據原發照的古坑鄉公所違章查報結果，一至二樓迴廊及後側有增建，與原發給使用執照不符合，已函文要求改善（補照或復原等），期限至8月24日止。