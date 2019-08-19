親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

李佳芬農地未農用改善 雲縣府：尚未收到回覆

2019-08-19 12:03中央社 雲林縣19日電

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林古坑的農地未農用，限期1個月改善期將屆，雲林縣政府今天表示，尚未收到回覆，明天是截止日，將在收文或回覆後安排現勘。

李佳芬在古坑鄉田心段的農地及農舍爭議，其中現地實勘後已認定「農地未農用」，雲林縣政府農業處行文限期一個月改善，最後截止日是8月20日，依照行政程序，若屆時農用面積未達規定90%，將移請雲林縣政府地政處以違反區域計畫法裁罰新台幣6萬至30萬元。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊上午告訴中央社記者，至今尚未收到李佳芬的公文、到縣府或電話回覆等，明天是最後一天，農業處將在收到回覆後，安排現勘或依據提報照片，查核改善情況是否符合規定。

陳炳坊表示，對於農地農用的規定，李佳芬農地扣除提供公共使用巷道面積後，才列入計算農用面積應達90%的規定，另一項重點是農地應種植農作物，造林樹種難認定通過，但若類似種苗培育則可以，有關農用面積及實際農作情況，必須實際查核。

至於李佳芬的農舍爭議，雲林縣政府建設處長李俊興表示，依據原發照的古坑鄉公所違章查報結果，一至二樓迴廊及後側有增建，與原發給使用執照不符合，已函文要求改善（補照或復原等），期限至8月24日止。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍未農地農用，並違法增建，縣政府限期...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬位於雲林縣古坑鄉的農舍未農地農用，並違法增建，縣政府限期一個月改善，近日該農舍外新增一座白色「警衛亭」，並有三隻小狗看門，縣府建設處長李俊興表示，該農舍與使用執照不符，已行文要求在8月24日前復原或補照。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
分享

農地李佳芬
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

棄金融業返鄉樂當養蜂人家 他用良知守護養蜂產業

2019-08-19 12:17

單身照過來 歸仁區公所推未婚聯誼「拋繡球」

2019-08-19 12:17

暖心里長幫單親媽賣米 愛心匯流半月逾千包

2019-08-19 10:59

住東區不熟南區 台南年輕警手繪巡邏地圖加深印象

2019-08-19 09:42

嘉義大南國小安靖分校皮影戲 赴德交流

2019-08-18 23:40

董座捐單車助學 勉勵「要誠實」

2019-08-18 23:37

超夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光 大雨後乍現令人驚艷

2019-08-18 17:11

搶搭「 嗶」經濟 安平商圈70多家業者使用行動支付

2019-08-18 14:40

房仲挽袖捐血 理事長林正雄：目標救30萬人

2019-08-18 14:33

86歲老董連12年送單車助學 勉「誠實」比會讀書更重要

2019-08-18 14:32

故宮南院上下湖滿水位 每晚水舞3D投影秀有看頭

2019-08-18 12:14

世界搏茶會邁入第4年 下月中埔農會金蘭分部登場

2019-08-18 11:14

偏鄉小校皮影戲社團赴德交流 善心人資助旅費成行

2019-08-18 10:50

朝陽科大學生洄游農村 為斗南埤麻社區帶來新活力

2019-08-18 09:35

台3線古坑綠色隧道旁交通事故多 警提醒「禁止右轉」

2019-08-18 09:20

影／檜木板上彩繪阿里山老火車 栩栩如生述說林鐵風華

2019-08-18 07:44

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

超夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光 大雨後乍現令人驚艷

2019-08-18 17:11

水湳洞陰陽海是汙染「遺毒」？ 學者：誤會大了

2019-08-19 08:00

影／午後大雷雨急又兇 汐止人來不及移車都快滅頂了

2019-08-18 14:14

6萬元旅遊發票 抽中台中購物節千萬豪宅

2019-08-18 18:34

網友轟大彎北為何沒不間斷開罰 北市府：已寄901張罰單

2019-08-18 21:12

高嘉瑜國中照曝光 網友驚呼：傳說中的逆齡

2019-08-19 11:17

工程師返鄉種有機香蕉 精算投報率還可周休二日

2019-08-19 07:38

西濱後龍赤土崎疑小石虎路殺 苗栗今年第15隻

2019-08-18 13:46

影／車模比基尼vs.行腳藝人 酷炫輕卡車會師超吸睛

2019-08-18 22:09

韓國瑜市政會議拖到周四才開？ 李四川嗆爆料沒依據

2019-08-18 16:24

尋人啟事！ 誰的童玩節票根「G009199」抽中汽車了

2019-08-18 22:48

斥資400萬 大台北都會公園更名為「新北大都會公園」

2019-08-18 19:30

新北市長侯友宜三峽禮佛 祈求市政順利市民平安

2019-08-18 17:00

影／豪雨宛如颱風 風雨中卻見熱心騎士清理排水堵塞物

2019-08-18 16:11

86歲老董連12年送單車助學 勉「誠實」比會讀書更重要

2019-08-18 14:32

推廣鶯歌特色吸引更多人 侯友宜：考慮設交通轉運站

2019-08-18 19:46

不必搭飛機去大陸 龍門石窟67件作品來台展出

2019-08-18 20:21

高雄港都餐廳 和牛料理正盛行

2019-08-18 23:51

深夜找美食有商機 延長營業時間還打折送贈品

2019-08-18 23:50

極端天氣常強降雨別人變「苦瓜臉」他種的苦瓜頭壯壯

2019-08-19 07:38

從金融業轉戰美容業 她運用管理知識打造美甲新品牌

2019-08-18 23:52

彰化古蹟寶藏寺修復竣工 官民合力維護文化資產典範

2019-08-18 21:27

楊宗澧挑戰沈智慧 「號召本土政權抗中」

2019-08-18 13:26

新北泰山路面驚傳坍塌 車輛陷落疑豪雨釀禍

2019-08-18 15:18

搶搭「 嗶」經濟 安平商圈70多家業者使用行動支付

2019-08-18 14:40

宜蘭國際童玩節閉幕累計遊客破50萬 創下近5年來新高

2019-08-18 23:24

鬼月嘉年華創意踩街登場 為大士爺文化祭揭開序幕

2019-08-18 17:51

房仲挽袖捐血 理事長林正雄：目標救30萬人

2019-08-18 14:33

萬隆東營工程追加預算 柯文哲發飆

2019-08-18 23:13

暑假接近尾聲 高雄就業市場仍開缺千人

2019-08-18 22:51

暑假瘋考照 主題遊學也推證照班

2019-08-18 14:34

學生午餐提早完成發包 台東1.5萬學生開學吃得更安心

2019-08-19 11:32

中元普度「酒攤」變多 基隆警預告3天酒駕大執法

2019-08-19 10:15

新北有機午餐成效好 653校每周需33噸有機菜

2019-08-19 00:15

老屋重建障礙 屋主意見難整合

2019-08-18 23:33

點亮十三層遺址 居民抗議：只見州官點燈放任台電汙染

2019-08-19 12:17

新北大都會公園 正式改名

2019-08-18 23:32

慈濟人醫會前進收容所義診 為異鄉人把脈傳遞溫情

2019-08-18 20:22

住東區不熟南區 台南年輕警手繪巡邏地圖加深印象

2019-08-19 09:42

影／身障機構高齡化時代來臨 竹縣華光急募款修繕

2019-08-18 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top