換床單驚見幼蛇在床底 網友嚇她「應該還有一條」

2019-08-19 12:59 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在網路貼出一段影片，表示自己換床單時驚見自己床底下有條長蛇，網友見狀表示「應該還有一條」。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

近期受西南氣流的影響，南部不斷下大雨，可能導致動物為了避雨逃進人類的家？一位女網友在網路上貼出一段影片，只見一條蛇在床底狂鑽，她表示前天移床換床單到一半時，發現一條很長的蛇在床底，男友立刻就把牠用夾子拿去外面放生了，而許多網友在看到影片後都嚇傻了，甚至許多人說網友家「應該還有一條」。

這位女網友在臉書社團「爆怨公社」分享了一段影片，影片中有條長蛇在床底不斷扭動，女網友表示自己當時正準備換床單，沒想到移動床墊後卻看到一條蛇。她說自己家住在嘉義民雄，而出現蛇的房間則是在一樓，雖然住家不是在市區但也不是在山區，沒有在很偏僻的地方，附近頂多只有幾塊農田，不了解為什麼蛇會跑到她家中，讓她驚呼太可怕了。

貼文一出後，許多網友也紛紛回應，並表示有可能是因為近日大雨不斷所致，「可能是連日暴雨躲進家裡」、「最近雨一直下，很多蛇都出來散步，結果忘了回家的路」，但也有網友表示這條蛇是幼蛇，似乎在房裡很久了，「所以蛇在那裡很久了吧~」、「應該是不知道一起睡多久了」、「同居一段時間了吧？」、「他是幼蛇，代表.........」

最後甚至有網友警告原Po，如果是幼蛇的話還有其他家人，應該不只一條蛇在家裡，「發現一條的話很大機率會有第二條，再找看看」、「應該還有一條」、「有1條，代表有一窩」