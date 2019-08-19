暖心里長幫單親媽賣米 愛心匯流半月逾千包

2019-08-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮出身的「改造達人」南投縣米堤飯店總經理李麗裕，4年前買下因盜賣公糧倒閉拍賣的大林鎮瑞記碾米廠，以「米堤好米」品牌上市，榮獲今年國防部全國遴選優質白米供貨廠商評比第二名；朴子市顏姓單親媽代售米堤米養活家人，文化里長楊石旭臉書發起協助顏婦代銷，獲善心人士熱情響應，半個月賣出逾千包，流露社會溫情，讓米堤米變愛心米。

楊石旭說，米堤大飯店製造「米堤米」品質佳，是通過各項檢驗健康米，總經理李麗裕是布袋家喻戶曉大善人，同樣是嘉義朴子人的單親媽顏姓婦人代售「米堤米」，5公斤每包售價240元，由於顏婦單親媽媽，家境清寒，加上2個小孩就讀大學，經濟壓力非常大。

顏婦脊椎曾開過兩次大刀，也因此求職過程格外辛苦，但她堅忍不拔毅力，深深感動他及朴子市羅眼科醫師娘蔡忻樺，希望為顏婦多促銷「米堤米」，號召大家做善事，減輕顏婦經濟重擔，希望大家踴躍訂購，吃出健康也作愛心。

他在臉書發起購買活動，獲得網友熱烈回響，朴子市從事土木工程的「金勝師」黃金勝，一口氣買了50包，幫單親媽度過難關，並拋磚引玉，這50包「米堤米」免費分送弱勢家庭，不限地域，每戶一包，由他代為發送，讓這個社會更溫暖。