嘉市消防宣導煙流動特性影片 Line群組轉傳率高

2019-08-19 11:06 中央社 嘉義市19日電



嘉義市消防局防火宣導，利用實體玻璃屋內發生火災時，呈現煙流動特性，讓民眾了解「關門待救」重要性，這段宣導影片不僅被社群網站推廣，還成為Line群組轉傳率高的影片。

嘉義市政府消防局今天表示，日前進行義消訓練時，由東區分隊隊員陳建中擔任教官，授課以防火宣導為主題，包含火場逃生往下逃、遭遇濃煙快關門、關門開窗來求救及火場求生保平安等課程。

今年獲選全國十大傑出救護技術員的陳建中，利用實體玻璃屋內呈現出火災發生時，所產生煙流動特性及避難人員如何有效阻隔煙的侵襲，進而成功於火場內待救方式，不僅模擬出火場內真實狀況，更能讓民眾了解到「關門待救」重要性。

消防局指出，義消林維懋將防火宣導課程拍攝成影片（https://youtu.be/tvpKhjQ0FyE），並傳於Line群組，經過幾天時間後，已成為Line群組轉傳率相當高的影片，更於臉書社群網站爆料公社中，被廣為推廣並讚賞。

消防局表示，在4分36秒影片中，民眾可清楚了解火場中最致命殺手就是「煙」，「煙」在垂直通道（樓梯間）流動速度比在水平的流動還要快，同時帶有高溫高熱，且當「煙」達到一定溫度後，「煙」是會被點燃的，接著就是「煙」流到哪裡，火就跟著燒到哪裡。

消防局指出，陳建中利用「煙」在玻璃屋中的流動性，讓民眾更可以清楚看到，門是能有效阻絕「煙」跟熱，因此，火場求生要素中，關門是能平安活下來的一種應變方式。

不過，當居室發生火災選擇關門待救時，必須注意3個重點，第一隔間牆要為不燃材料、第二要有對外窗戶、第三要能阻擋煙及熱的門（如實心木門、鋼門等），如此才能選擇關門待救求生。