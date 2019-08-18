超夢幻美景！阿里山頂石棹琉璃光 大雨後乍現令人驚艷

2019-08-18 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣阿里山公路上竹崎鄉「頂石棹琉璃光」，原是秋冬專屬的特殊景觀美景，最近山區連續多日豪大雨，雨勢緩和，嘉義攝影家曾國根昨晚開車上頂石棹，幸運地拍到璀燦夢幻的琉璃夜美景，今天貼臉書分享，網友驚嘆，紛紛按讚。

產生琉璃光最重要因素是霧，琉璃光可說是雲海的一種，特別夜景時分，有雲霧裊繞的夜景城市燈光，透過雲霧折射，就像琉璃器皿透光，顯現七彩迷濛般色澤，暖濕氣流遇冷混合冷卻凝結成霧，這種現象通常在秋冬發生，持續較長時間。

嘉縣府去年以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召，曾國根在大雨過後天氣，拍到夢幻琉璃夜美景，讓人稱羨，因琉璃光是秋冬出景率較高自然生態，通常出現在有雲霧裊繞的夜空，燈光透過雲霧折射產生琉璃般透光色澤。

「頂石棹培仔桶林道」是觀賞和拍攝紀錄琉璃光夜色的絕佳點，雲霧與路燈、車燈交織折射，一路可望見茶園、阿里山公路、樂野部落、達邦等，視線甚至可延伸到高雄市。