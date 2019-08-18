搶搭「 嗶」經濟 安平商圈70多家業者使用行動支付

2019-08-18 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



現代人使用智慧手機非常普遍，以前人常說出門必帶鑰匙跟錢包，隨時代潮流變化，消費習慣也跟著改變，現代人出門只要帶智慧手機，利用手機支付功能就能購物消費了，台南市安平商圈目前已有70多家業者搶搭「 嗶」經濟潮流，使用行動支付，方便消費者購物。

據了解，安平商圈成於2001年，在組織與店家共同努力之下，逐漸將安平商圈推向繁榮，假日遊安平除了觀賞古蹟外，還可以尋訪劍獅、漫遊老街，也可以騎單車沿鹽水溪到四草來一趟生態之旅，「安平遊玩趣」；安平的小吃更是全國知名，如蝦捲、蝦餅、蚵仔煎、蚵嗲、豆花、布丁、蜜餞以及烏魚子、海鮮等等不勝枚舉。

阿水伯包子店老闆李雲郁說， 安平商圈內已有70多家業者可用行動支付，阿水伯店內販售傳統包子，一樣能搶搭 「 嗶」經濟潮流，不僅成功提高營業額，減少少數人持偽鈔風險，也解決客戶交易過程糾紛，還有假日零錢準備不夠的窘境，期盼這股行動支付熱潮，能帶給店家另一波商機。