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86歲老董連12年送單車助學 勉「誠實」比會讀書更重要

2019-08-18 14:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

康那香企業董事長戴榮吉以父親名義成立戴竹基金會，連續12年送百輛腳踏車及助學金，幫助家扶及偏鄉沿海的學子，今天在康那香不織布創意王國觀光工廠舉辦「快樂開學、幸福上學」助學金暨單車捐贈儀式，戴榮吉說，12年前認養及捐助的孩子都已經大學畢業，他期勉學子們，除了會念書，品德教育也要學好，做人最重要的一件事就是要「誠實」，人只要誠實一生都不會失敗，一生也不會去犯法，才會圓滿。

戴榮吉認養的5位小朋友今天也出席送給戴爺爺卡片，戴榮吉說，最早認養及送腳踏車的孩子，已經大學畢業了，他個人的看法，所有小朋友念書都念得很好，北家扶和南家扶才會推薦來領腳踏車，但期勉孩子不只書要念好，品德教育也要學好，做人最重要的一件事就是要誠實，才會圓滿，日據時代讀小學時有一本書叫「修心」，老師教導說要誠實，人只要誠實一生都不會失敗，一生也不會去犯法，希望大家能夠記得這句話，除了念書外還要誠實

康那香董事長戴榮吉表示，因小時候上學很辛苦，感恩父母兄長的栽培，在事業有成後，希望能把這份貼心關注到弱勢學子身上。自民國86年開始，因參與獅子會與家扶結緣，開始認養家扶基金會8名兒少，並從100年開始每年邀請認養的兒童前來相聚並給予助學金鼓勵向學。

民國97年戴榮吉夫妻金婚紀念，以送105輛腳踏車及助學金作為對弱勢兒少的賀禮，並成立戴竹基金會連結獅子會等資源於每年8月舉辦活動，提供南北家扶升國一的學子至少100輛的腳踏車、安全帽及每人1000元助學金及北家扶升小一的弱勢孩子（今年60名）書包文具禮盒及助學金，今年將升國一的李同學，父母都在玉井山區務農，上國中後希望自己能夠騎車上學，減輕父母早晚接送的負擔。

今天有南、北家扶110名學童受惠，戴榮吉也提供曾就讀過的北門高中、南二中優秀清寒子弟獎學金及將軍區6所國中小學校，每次活動捐贈金額皆高逾百萬餘元，歷年捐款助學金額超過二千萬元。家扶兒親筆寫滿感恩卡送給「戴爺爺戴奶奶」，台南市長黃偉哲也到會場嘉勉，稱讚戴榮吉董事長伉儷長久行善，愛心感人，榮獲台南市卓越市民實是當之無愧。

康那香董事長戴榮吉（前排右）以戴竹基金會名義，連12年捐贈百輛腳踏車給家扶 孩子...
康那香董事長戴榮吉（前排右）以戴竹基金會名義，連12年捐贈百輛腳踏車給家扶 孩子。記者吳淑玲／攝影
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康那香董事長戴榮吉（前排右）樂心公益，市長黃偉哲（中）到場致意並表達感謝。記者吳...
康那香董事長戴榮吉（前排右）樂心公益，市長黃偉哲（中）到場致意並表達感謝。記者吳淑玲／攝影
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康那香董事長戴榮吉（右五）提供助學金給母校北門高中考上國立大學的優秀學生。記者吳...
康那香董事長戴榮吉（右五）提供助學金給母校北門高中考上國立大學的優秀學生。記者吳淑玲／攝影
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戴竹基金會今贈單車幫助家扶兒開心上學去。記者吳淑玲／攝影
戴竹基金會今贈單車幫助家扶兒開心上學去。記者吳淑玲／攝影
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