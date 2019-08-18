86歲老董連12年送單車助學 勉「誠實」比會讀書更重要

2019-08-18 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



康那香企業董事長戴榮吉以父親名義成立戴竹基金會，連續12年送百輛腳踏車及助學金，幫助家扶及偏鄉沿海的學子，今天在康那香不織布創意王國觀光工廠舉辦「快樂開學、幸福上學」助學金暨單車捐贈儀式，戴榮吉說，12年前認養及捐助的孩子都已經大學畢業，他期勉學子們，除了會念書，品德教育也要學好，做人最重要的一件事就是要「誠實」，人只要誠實一生都不會失敗，一生也不會去犯法，才會圓滿。

戴榮吉認養的5位小朋友今天也出席送給戴爺爺卡片，戴榮吉說，最早認養及送腳踏車的孩子，已經大學畢業了，他個人的看法，所有小朋友念書都念得很好，北家扶和南家扶才會推薦來領腳踏車，但期勉孩子不只書要念好，品德教育也要學好，做人最重要的一件事就是要誠實，才會圓滿，日據時代讀小學時有一本書叫「修心」，老師教導說要誠實，人只要誠實一生都不會失敗，一生也不會去犯法，希望大家能夠記得這句話，除了念書外還要誠實

康那香董事長戴榮吉表示，因小時候上學很辛苦，感恩父母兄長的栽培，在事業有成後，希望能把這份貼心關注到弱勢學子身上。自民國86年開始，因參與獅子會與家扶結緣，開始認養家扶基金會8名兒少，並從100年開始每年邀請認養的兒童前來相聚並給予助學金鼓勵向學。

民國97年戴榮吉夫妻金婚紀念，以送105輛腳踏車及助學金作為對弱勢兒少的賀禮，並成立戴竹基金會連結獅子會等資源於每年8月舉辦活動，提供南北家扶升國一的學子至少100輛的腳踏車、安全帽及每人1000元助學金及北家扶升小一的弱勢孩子（今年60名）書包文具禮盒及助學金，今年將升國一的李同學，父母都在玉井山區務農，上國中後希望自己能夠騎車上學，減輕父母早晚接送的負擔。