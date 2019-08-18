防小林村悲劇 全台34處高風險區嘉義縣有5處

2019-08-18 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



為避免98年莫拉克風災高雄小林村大規模崩塌災害再度發生，經濟部中央地質調查所與林務局、水土保持局攜手，運用智慧防災工具，篩選出全台34處風險較高的大規模崩塌潛勢區，提醒颱風豪雨期間，注意周邊環境變化，提高警覺，其中嘉義縣山區5鄉鎮各有1處被列入。

水保局網站公布嘉縣崩塌潛勢區:中埔鄉八寶寮、阿里山鄉瀨頭、竹崎鄉中心寮、番路鄉隙頂、梅山鄉幼葉林，其中瀨頭、隙頭及幼葉林是茶鄉及觀光景點，縣府每年3月舉辦紫藤花季， 地點就在梅山瑞里村幼葉林，這幾天連續豪大雨，這5處地點未發生土石流，但水保局公布，引起在地居民疑慮及外界關切。

縣府水利處長林谷樺說，縣府未參與調查計畫，調查持續進行中，風險較高大規模崩塌具體地點未公布，又未公布防災配套計畫，也未結合水保局現有土石流潛勢溪流警示系統，引發居民疑慮，水利處會加強5處地點災變防範監控。

水保局日前在台南舉辦研討會，水保局長李鎮洋說，篩選出高風險區，可預先規劃大規模崩塌災害處理調適工作，強化對氣候變遷影響因應能力，制定策略步驟，全國34處高風險潛勢地區，以台東縣6處、嘉縣5處最多。