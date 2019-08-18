來自裡海的鬱金香永康公演 20日起開放領票

2019-08-18 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



文化部主辦之「來自裡海的鬱金香－108年喀爾瑪克蒙古傳統藝文巡演活動」台南場將於9月22日晚上七點在永康區社教中心演藝廳公演，並於8月20日起開放免費索票。

永康區公所表示，本活動入場券採現場索票及網路索票兩種方式，每人最多可免費索取四張，索完為止。台南場採現場索票者可於8月20日起至永康區社教中心大廳服務台索取；網路索票系統將於8月20日至9月10日開放登記，索票成功者請於演出當天下午2點至5點間，持有效身分證明文件及網路索票成功通知電子郵件，至社教中心大廳服務台領票。

永康區長張睿民說，誠摯邀請府城鄉親前來永康社教中心，透過欣賞舞蹈表演，體會一個民族歷盡滄桑、苦盡甘來，卻益加樂觀進取的生活態度與文化哲學。

擔綱本次巡演活動的喀爾瑪克鬱金香蒙古舞團，來自俄羅斯聯邦南部裡海邊的喀爾瑪克共和國，該國盛產鬱金香，它象徵著大地的復甦及幸福的降臨。舞團自1973年成立以來，致力於整理喀爾瑪克傳統之音樂舞蹈，其演出風格融合蒙古、俄羅斯及周邊民族之傳統文化，並曾多次應邀赴美國、加拿大、日本與中國等地公演，深獲好評。