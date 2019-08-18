故宮南院上下湖滿水位 每晚水舞3D投影秀有看頭

2019-08-18 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



進入夏季，嘉義縣降雨豐沛，故宮南院2座總面積13公頃，蓄水量22萬噸的上湖及下湖景觀滯洪池，滿水位，發揮景觀及滯洪功能，湖水溢流透過埋設地下水管，排洩院外排水系統；而拜豐水之賜，南院每晚在湖面上展演的噴泉水舞，以及3D水幕投影秀，更有看頭，吸引大批遊客觀賞拍照。

南院園區70公頃，包含博物館區、景觀園區與人工湖區，全區以博物館為端點，通過景觀橋、園區主幹道，引領觀眾進入博物館，參觀後觀眾可循人行步道進入主題景觀園區，其中佔地13公頃上下湖區，上湖為景觀池，下湖是生態滯洪池，下湖湖心設計兩處生態小島，發揮園區內生態景觀及滯洪、防洪功能，水岸則以礫石層創造保水及多孔隙的棲地環境。

南院設置2座總面積13公頃，蓄水量22萬噸景觀滯洪池，上湖水位10.2公尺，下湖7.85公尺，過去剛開館遇枯水期久旱，水位低，景觀大受影響，傳出南院有意向嘉南農用水利會或水公司買水作景觀使用，但南院否認，強調上下湖主要用途滯洪，景觀設計輔助功能，現在碰上豐水期，上下湖區不只發揮滯洪功能，更具景觀之美。