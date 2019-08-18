親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

818反送中遊行前夕…深圳武警練兵曝光 舉紅旗警告：回頭是岸

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

故宮南院上下湖滿水位 每晚水舞3D投影秀有看頭

2019-08-18 12:14聯合報 記者魯永明╱即時報導

進入夏季，嘉義縣降雨豐沛，故宮南院2座總面積13公頃，蓄水量22萬噸的上湖及下湖景觀滯洪池，滿水位，發揮景觀及滯洪功能，湖水溢流透過埋設地下水管，排洩院外排水系統；而拜豐水之賜，南院每晚在湖面上展演的噴泉水舞，以及3D水幕投影秀，更有看頭，吸引大批遊客觀賞拍照。

南院園區70公頃，包含博物館區、景觀園區與人工湖區，全區以博物館為端點，通過景觀橋、園區主幹道，引領觀眾進入博物館，參觀後觀眾可循人行步道進入主題景觀園區，其中佔地13公頃上下湖區，上湖為景觀池，下湖是生態滯洪池，下湖湖心設計兩處生態小島，發揮園區內生態景觀及滯洪、防洪功能，水岸則以礫石層創造保水及多孔隙的棲地環境。

南院設置2座總面積13公頃，蓄水量22萬噸景觀滯洪池，上湖水位10.2公尺，下湖7.85公尺，過去剛開館遇枯水期久旱，水位低，景觀大受影響，傳出南院有意向嘉南農用水利會或水公司買水作景觀使用，但南院否認，強調上下湖主要用途滯洪，景觀設計輔助功能，現在碰上豐水期，上下湖區不只發揮滯洪功能，更具景觀之美。

湖水滿水位，讓南院每晚精彩水舞及3D投影景色，更加吸引人，許多攝影愛好者出動空拍機拍攝，水舞及3D水幕投影秀，輕快旋律搭配夢幻的雷射動畫吸睛。故宮南院國定假日及例假日免費參觀至31日，園區接駁車免費、團體大巴士開放直接入園靠館下客，到31日天天延長開館，參觀時間從上午9點至下午6點，暑假期間吸引大批遊客。

嘉義縣降雨豐沛，故宮南院2座上湖及下湖景觀滯洪池滿水位，湖水溢流透過埋設地下水管...
嘉義縣降雨豐沛，故宮南院2座上湖及下湖景觀滯洪池滿水位，湖水溢流透過埋設地下水管，排洩院外排水系統。記者魯永明／攝影
分享
拜豐水之賜，故宮南院每晚在湖面上展演的噴泉水舞，以及3D水幕投影秀，更有看頭，吸...
拜豐水之賜，故宮南院每晚在湖面上展演的噴泉水舞，以及3D水幕投影秀，更有看頭，吸引大批遊客觀賞拍照。圖／柯發壽提供
分享

故宮南院
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

世界搏茶會邁入第4年 下月中埔農會金蘭分部登場

2019-08-18 11:14

偏鄉小校皮影戲社團赴德交流 善心人資助旅費成行

2019-08-18 10:50

朝陽科大學生洄游農村 為斗南埤麻社區帶來新活力

2019-08-18 09:35

台3線古坑綠色隧道旁交通事故多 警提醒「禁止右轉」

2019-08-18 09:20

影／檜木板上彩繪阿里山老火車 栩栩如生述說林鐵風華

2019-08-18 07:44

種彩色秧苗 「白爛貓」雙十現身

2019-08-17 23:53

助弱勢賣餅乾 協同中學獲「利他獎」

2019-08-17 23:51

陪老人說話 6旬婦「愈活愈年輕」

2019-08-17 23:49

藝術家童寅 檜木彩繪老火車

2019-08-17 23:47

阿里山林鐵停駛到8月底 奮起湖商家：觀光客剩1成

2019-08-17 23:09

嘉市府表揚51名績優照服員 黃敏惠：有你真好

2019-08-17 16:45

影╱集水區降雨不斷 台南南化水庫持續溢流

2019-08-17 16:18

打造二公頃白爛貓彩繪稻田 雙十連假正是最佳觀賞期

2019-08-17 12:43

與福興宮媽祖一起練跑 百名跑者為馬拉松暖身

2019-08-17 12:15

6人1狗迷你部落小學的攝影課 記錄與家鄉的距離

2019-08-17 10:07

影／金牌國標舞老師教出小舞王 小舞者笑：我變美了

2019-08-17 09:23

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

獨／她5年不離不棄陪伴八仙塵爆傷友 兩人有了愛情結晶

2019-08-17 19:56

鷄籠中元祭總統級遊行被罵翻 林茂賢：真正危機是這個

2019-08-18 08:04

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

任韓國瑜台東縣競總主委 饒慶鈴：黨有需要義不容辭

2019-08-17 19:30

學生高雄火車站聲援香港 警方動員禁連儂牆

2019-08-17 16:57

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

榮家老人拉她手說想回家 女學生淚崩：我想到阿公

2019-08-18 09:05

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

南庄慢城老街魅力 十三間老街「漫慢咖啡生活節」

2019-08-17 21:54

開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33

做廚餘回收免費送培養土 苗栗市民限定小確幸

2019-08-18 08:12

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

澎湖國際海灣燈光節華麗登場 璀璨燈海相迎

2019-08-17 22:20

士林官邸蔥蘭與韭蘭盛開8成 回頭率高超追花要及時

2019-08-18 07:47

影／苗栗特色糕餅多 在地食材打造「縣餅」

2019-08-17 23:17

待用咖啡好有愛 桃園這里的「阿媽咖啡」募到千杯

2019-08-17 19:32

五峰旗瀑布最上層下月重新開放 入口可借安全帽擋落石

2019-08-17 15:24

近百人瑞姊妹如少女 穿針編蝦難不倒

2019-08-17 16:53

選基隆市長入民眾黨？ 許效舜：以「基隆黨」為前提

2019-08-17 22:52

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

彰化舊民族路派出所列歷史建築 地主不服提行政訴訟

2019-08-17 17:54

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

這些貓都吃過牢飯！台東民眾認養很踴躍

2019-08-17 17:44

中新地下道混凝土墜落 砸重女騎士頭部

2019-08-17 19:47

金門頻傳鯨豚擱淺 縣府邀你加入志工培訓

2019-08-17 19:34

文化中心漏水民眾坐水桶旁看報 台中議員轟螺絲鬆了

2019-08-18 10:25

影／連儂牆聲援香港 備珍珠板避免亂貼車站

2019-08-17 18:46

魚夫「雨的布魯斯」美食書 林右昌：基隆吃好料看這本

2019-08-17 13:52

影╱集水區降雨不斷 台南南化水庫持續溢流

2019-08-17 16:18

影／市集、音樂會、手作坊 苗栗編織藝術節登場

2019-08-17 19:35

影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43

影╱自己造船自己划 學子體驗「鹿港飛帆」風華

2019-08-17 16:23

列車靠站 新北投車站風華再現

2019-08-17 23:20

北市市警局擬6對策 盼改善成功橋塞車問題

2019-08-17 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top