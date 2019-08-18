世界搏茶會邁入第4年 下月中埔農會金蘭分部登場

2019-08-18 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



邁入第4年的嘉義縣2019世界搏茶會高山茶都‧嘉義，9月7日至16日為期10天，首度移師阿里山公路上全台最美百年中埔鄉農會金蘭分部舉辦，活動逢秋節連假，打造茶業一條街迎賓；2010至2018年台灣傑出建築作品選錄，刊載近60件榮獲建築獎作品，金蘭分部是全國唯一農會入選建築，可說是有建築認證的最美農會。

中埔鄉農會去年底在金蘭分部歡慶百周年，金蘭園區占地3300多坪，內有16座老穀倉，農會將其中一座有70年歷史穀倉以「清水模」工法，改造成營業廳，借鏡「高雄市駁二藝術特區」經驗，啟動活化利用其他穀倉，打造成文創、農業休閒中心，帶動產業及觀光發展。

中埔農會總幹事李碧雲獨排眾議，將其中1棟建築年代最久遠穀倉保留外觀，改造成新舊融合營業廳，經費近千萬元，客戶首度到訪都驚艷說「以為是飯店!」，營業廳以圓形開洞，讓建築體自動換氣採光，頂部開天井種棵大樹，引進光線讓空氣對流，建築體加入清水模元素，保留原材質感，透過空間美學紓壓。

園區最特別是貯存稻米種子的八角穀倉，外觀是八角形水泥磚造建築，北面一角出入口，其餘七角可貯存七種稻米品種種子，各面向設百葉窗，牆面底部有通氣孔，外牆雙層設計，可達包溫效果，堪稱早年綠建築。