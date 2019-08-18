偏鄉小校皮影戲社團赴德交流 善心人資助旅費成行

2019-08-18 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣偏鄉梅山鄉大南國小安靖分校北管皮影戲社團，傳承傳統戲劇，熱鬧上演25年，屢獲全國大賽獎盃，成為重要文化指標，經留德攻讀民族音樂學博士校友吳佩珊牽線，受德國希爾德斯海姆的莫里茨貝格小學，希爾德斯海姆大學世界音樂中心邀訪，但20名團員為缺90多萬元旅費發愁，校長謝世達及教師透過臉書募款，獲校友及善心團體人士資助，不到2個月募款達標，今天謝世達率團開心搭機出國圓夢。

謝世達說，大南校友台大教授許正一教授牽線，瑞昶科技公司捐20萬，霖昌工程公司20萬，史麗芬10萬，加上昇億水電材料5萬、台灣優格餅乾學院5萬，祥和國小5萬，財團法人可成教育基金會30萬，國際獅子會300-D1區3萬元，還有善心人士資助不到2個月達標，出國前，他們到祥和國小募款表演。

今天赴德交流10天，29日返國；吳佩珊是梅山長大小孩，遠渡重洋到德國念書，為博士研究從德國回台進行民族音樂學田野調查，發現安靖孩子用皮影戲偶講在地傳說，踏在現代化浪潮上，堅持傳統戲劇展演精神，一走25年，成為在地傳統。

她將所見所聞帶回德國，與希爾德斯海姆大學世界音樂中心研究人員分享，推動安靖北管皮影戲交流之旅，莫里茨貝格小學對台灣文化課程，尤其皮影戲團特別讚嘆有興趣，希望和安靖學生交流，因此，世界音樂中心與莫里茨貝格小學發邀請函，邀安靖學童到德國參訪演出。