影／檜木板上彩繪阿里山老火車 栩栩如生述說林鐵風華

2019-08-18 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義藝術家童寅獨創在檜木板上，以油彩創作阿里山森林鐵路火車，無論蒸汽老火車頭，或柴油機關車行駛阿里山櫻花樹下，作品都栩栩如真、唯妙唯肖，也述說阿里山林鐵風華，阿里山林鐵處長黃妙修日前也邀請他，到林鐵處 動力室舉辦檜木老火車油畫展。

66歲童寅是嘉義著名藝術家，但多數人不知道他是台中人，從小喜歡繪畫，原在台中藝術創作，30年前因為接到台南友人委託創作噴畫，他放不下原有藝術教學課程，才決定搬到嘉義市成立畫室，教學，同時兼顧台中、台南創作，自此與嘉義結緣。

童寅表示，多年來從事油畫創作、教學，6年前友人拿一片檜木問「是否會烙燒？」他突發奇想「檜木油畫」，當時友人還質疑，檜木材質不若畫布，畫錯後木料很難重畫，但他憑藉多年經驗，當晚就在檜木創作一幅老火車圖像，看過的人不僅稱讚，也認為具嘉義特色，鼓勵持續創作。

童寅說，檜木板都是從二手家具轉製，價格高、蒐集不易，板型大小也不同，因為每幅作品都有「不能失敗」的壓力，創作前須不斷構思、準備，還要多方蒐集阿里山火車資料、考證歷史、拍照，每一幅老火車頭作品背後，都有真實歷史、文化故事。