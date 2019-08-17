用科技分擔照護壓力！兒老協會捐生命徵象監視系統

2019-08-17 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



社團法人中華民國兒童及老人照護協會，今天南下嘉義到安道基金會附設安納家園，捐贈多功能生命徵象中央監視系統，提供體溫、脈搏、呼吸、並可做站立、行走、臥床、起身等姿勢監控，同時有翻身提醒，以減輕褥瘡發生機會，讓行動不便銀髮族，在生活照護上與醫院系統結合。

研發人智盧成表示，感測器設有警示音，可分擔照護責任，搭配銀纖維布，避免長輩皮膚接觸時感覺乾燥不適。系統最大特色為生理訊號24小時被看到，而非單次監測；長輩尚未送抵醫院，醫生已可在雲端讀取生理訊號，家人可在手機上設定，隨時檢視長輩現況與所在位置。

他表示，該系統整合了雲端、IT、醫療、穿戴式設備四大領域的專家，從研發到商品化，一共花了10年時間，並通過台灣、歐洲醫療用品安規檢測。

中華民國兒童及老人照護協會理事長劉銀冰指出，近年國內老化產生失能，及慢性病問題層出不窮，長期照顧服務需求急迫。養護機構尤其需要重視安全性、舒適性與機能性，讓日後安納的長輩使用該套系統，能得到更妥適的照顧。