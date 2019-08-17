嘉市府表揚51名績優照服員 黃敏惠：有你真好

2019-08-17 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市府今天舉辦108年度績優長照服務人員表揚典禮，有51名長照服務人員獲頒獎，其中年紀最大為68歲的瑞泰老人長期照護中心照服員王慧敏，她以「只要熱情不減，人生就會精彩」鼓勵其他人，嘉義市長黃敏惠感謝照服員平時辛勤奉獻，「有你真好」。

黃敏惠表示，為建構良善的長照服務體系，提昇照顧品質，讓長者得到妥適及有尊嚴的照顧，市府提供22項長照服務，並廣邀長照專業人員及照顧服務員投入該項工作，為感謝及表彰他們的奉獻與付出，特舉辦表揚典禮，肯定他們的辛勞及服務績效，也藉以提升專業形象。

王慧敏員為復健科護理人員，7年前參加長照課程，到機構陪伴老人，開始她人生的第二春，當時她的家人擔心她體力無法負擔，多次勸阻她上班，王慧敏則告知老闆體恤，她只是陪伴老人講話，或是注意老人行動安全，也因為照顧老人，王慧敏覺得自己越活越年輕。