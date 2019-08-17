親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文台上談香港一國兩制 台下喊「嚎洨」

日職／王柏融隔1個半月打點進帳 火腿結束本季最長連敗

嘉市府表揚51名績優照服員 黃敏惠：有你真好

2019-08-17 16:45聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市府今天舉辦108年度績優長照服務人員表揚典禮，有51名長照服務人員獲頒獎，其中年紀最大為68歲的瑞泰老人長期照護中心照服員王慧敏，她以「只要熱情不減，人生就會精彩」鼓勵其他人，嘉義市長黃敏惠感謝照服員平時辛勤奉獻，「有你真好」。

黃敏惠表示，為建構良善的長照服務體系，提昇照顧品質，讓長者得到妥適及有尊嚴的照顧，市府提供22項長照服務，並廣邀長照專業人員及照顧服務員投入該項工作，為感謝及表彰他們的奉獻與付出，特舉辦表揚典禮，肯定他們的辛勞及服務績效，也藉以提升專業形象。

王慧敏員為復健科護理人員，7年前參加長照課程，到機構陪伴老人，開始她人生的第二春，當時她的家人擔心她體力無法負擔，多次勸阻她上班，王慧敏則告知老闆體恤，她只是陪伴老人講話，或是注意老人行動安全，也因為照顧老人，王慧敏覺得自己越活越年輕。

長青園社區長照機構照服員張意梅年僅34歲，是此次年紀最小的獲獎者，她大學主修設計，10年前進入老人服務行列，擔任生活輔導員，7年前進入日照中心擔任照服員，有社工背景的她，將其專業運用在個案上，工作熱忱，耐心、細心，獲得家屬及個案好評。

嘉義市府今天舉辦績優長照服務人員表揚典禮，獲獎者年紀最大的瑞泰老人長期照護中心照...
嘉義市府今天舉辦績優長照服務人員表揚典禮，獲獎者年紀最大的瑞泰老人長期照護中心照服員王慧敏（左二）和年紀最輕的長青園社區長照機構照服員張意梅（右二）開心與嘉義市長黃敏惠合照。記者姜宜菁／攝影
分享
嘉義市府今天舉辦績優長照服務人員表揚典禮，嘉義市長黃敏惠（第一排中）感謝照服員平...
嘉義市府今天舉辦績優長照服務人員表揚典禮，嘉義市長黃敏惠（第一排中）感謝照服員平時辛勤奉獻。記者姜宜菁／攝影
分享

長照照服員
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

影╱集水區降雨不斷 台南南化水庫持續溢流

2019-08-17 16:18

打造二公頃白爛貓彩繪稻田 雙十連假正是最佳觀賞期

2019-08-17 12:43

與福興宮媽祖一起練跑 百名跑者為馬拉松暖身

2019-08-17 12:15

6人1狗迷你部落小學的攝影課 記錄與家鄉的距離

2019-08-17 10:07

影／金牌國標舞老師教出小舞王 小舞者笑：我變美了

2019-08-17 09:23

台南三爺溪整治 112年全線完成

2019-08-17 00:43

搶當文旦王 台南下營加碼1萬獎金

2019-08-16 23:32

台南下營「A贏」文旦 只送不賣

2019-08-16 23:28

1家3總統教育獎 返家扶當志工

2019-08-16 23:23

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

台南國土計畫猶如豐富「鍋燒意麵」 民眾可參與提意見

2019-08-16 19:21

義民廟抗中保台撐香港 政治苦行300里圓滿落幕

2019-08-16 17:40

中元普度拜狗糧、貓食 嘉義縣長帶頭拜獸魂碑

2019-08-16 16:38

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

台南國土計畫猶如豐富「鍋燒意麵」 民眾可參與提意見

2019-08-16 19:21

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top