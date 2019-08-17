與福興宮媽祖一起練跑 百名跑者為馬拉松暖身

2019-08-17 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣西螺福興宮太平媽祈福馬拉松上屆吸引許多外地跑者參加，本屆將於10月27日開跑，廟方今天號召百名跑者團練，為比賽熱身，雖然清晨雨勢不斷，但開跑前大雨突然停了，讓活動順利進行，許多跑者都認為是媽祖保佑，福興宮董事長楊文鐘邀請大家10月27日一起到西螺與女神同行。

今天清晨六點半近百位跑者參加太平媽祈福馬拉松的揪團練跑，雲林縣立委劉建國、副縣長謝淑亞到場陪跑者暖身，跑者向媽祖上香後開跑，現場有專業教練配速，依五分半速及六分半速分組出發，完成8.8公里練跑路程，雨後天晴也讓各地跑者在跑步同時享受西螺的美景風光。

楊文鐘表示，太平媽祈福馬拉松結合西螺媽祖太平媽文化祭特色及鄉村田園風光，開跑當天全程有三太子陪跑外，今年安排太平媽號角隊前導為選手壯聲勢，同時，在終點設置「鑽轎腳」，讓跑者感受宗教文化的魅力。

今年完賽選手將可獲得祈福轉運招財錢母獎牌及祈福禮盒，還有機會抽中IPhone XS、太平媽Q版金項鍊、國際線來回機票、電動機車等好禮。