6人1狗迷你部落小學的攝影課 記錄與家鄉的距離

2019-08-17 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南藝術大學音像紀錄研究所與台南六溪平埔協會合作，暑假期間在河東國小六溪分校辦理「部落家庭影像工作坊」，為部落學童量身打造影像拍攝課程，學習用相片說故事、畫出自己的家鄉。

南藝大表示，河東國小六溪分校是一個只有7位學生的迷你小學，位於白河區六重溪山間，也是當地平埔族大武壠聚落唯一的小學。

南藝大紀錄所延續「紀錄片重返」及「家庭影像挖掘」的推動及深耕，在工作坊中，安排了相機教學和操作、部落巡禮、聽長輩說故事等豐富課程，讓小朋友在做中學，認識影像媒材，也認識自己的家鄉和部落文化。

工作坊學員有6位小朋友和1隻寵物狗，小朋友實際操作數位相機，除了運用「構圖」、「景別」等概念來拍照之外，還要和「自己」、「村落」結合，進而完成「我的家庭與生活」的個人創作，以及「六重溪照片地圖」的共同創作。

課程安排學員上台分享自己拍下的照片，有人拍祖父逗弄弟弟的「祖孫照」；有人拍自己正在玩的電玩畫面；有的拍哥哥的房間然後畫了一隻豬，爆料其兄「宅男」屬性；還有大特寫的耳廓和電死的蛇等等，小朋友的想法天馬行空，充滿意料之外的驚喜，十分有趣！

南藝大指出，認識家鄉是課程的重點之一，因此安排尋訪部落長輩潘泰山，聽他說故事。小朋友們儘管又熱又累，還是專注用心地聽著故事，讓部落長輩欲罷不能，故事說不完。

除了數位相機，小朋友還嘗試了拍立得，觀察膠卷影格，從靜態影像想像動態影像的生成；工作坊老師吳心蘋以「VHS」、「V8」、「DV帶」簡述影像媒材演變的過程，呼籲保存家庭回憶、不要丟棄影帶。