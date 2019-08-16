兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南下營農會為區隔現有文旦市場，正規畫兩粒裝精裝版「A贏」文旦，農會說，目前算是試水溫，只送不賣，未來將視市場成熟後推出。有文旦通路商私下說，雖然仍具挑戰性，但擴大文旦商機，有市場潛力。

下營區農會近年來強打「A贏」文旦品牌，因與台語「會贏」諧音，因具吉利，不少人拿來送禮，相當受市場歡迎，農會打鐵趁熱，營造更大文旦商機。

下營農會總幹事黃冠霖說，今年農會設計兩粒裝下營「A贏」文旦禮盒，都是精選優質文旦，有如「精品級」；每粒重量12到14兩間，文旦表皮油苞光滑細膩，有明顯沈重感；目前只送不賣。

他說，近日透過贈送給一些A級客戶試吃，了解市場反應，只要時機成熟就會開賣，透過包裝成禮品市場，售價至少300元以上，除能與現有文旦區隔，也能增加農民收入。

「農產品設計成精品，國外有先例，日本這方面就很厲害。」多家文旦通路商私下說，其實文旦打造成「精品」形象，多年前也曾推廣，市場接受度不一，這次下營農會規畫未來推出，後續商機仍待進一步評估；但以日本在行銷草莓、哈密瓜等農產品包裝成功案例來看，應有市場潛力。

黃冠霖說，今年農會將收購10萬台斤文旦銷售，較去年7萬台斤增加不少，特優級5台斤每箱售價500元、10台斤900元，特等10台斤680元，預計23日起開始出貨，消費者可向下營區農會供銷部或農會網路商城訂購。