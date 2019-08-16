搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市文旦評鑑進行柚園採果，農業局今同步派員前往各處晉級決選的文旦園採果，下營區農會比照去年；只要柚農能獲得「文旦王」殊榮，除頒發3萬元獎金，農會理事長陳錄星另加碼1萬元。

台南市政府農業局辦理文旦評鑑今年邁入第五年，麻豆、下營文旦是常勝軍；今年有66名柚農報名，本月2日初選有60名柚農通過，另外2名棄賽。

農業局說，其實除麻豆、下營外，今年就有3名來自關廟區柚農入選，去年還有2名來自官田區，顯示地理位置非文旦品質單一因素，栽培技術管理落實也相當重要。

農業局今進行第二階段的柚園採果評鑑，出動8組人馬同步前往入選的58名柚農採果，在6株不同文旦樹採收60顆文旦分裝成6箱，清楚註記採收時間、地點、地號等基本資料，其中一箱還要送至農委會藥物所檢驗農藥用藥是否合格，過程相當嚴謹。本月23日在市府現場評鑑，評選出今年的文旦王，

評鑑小組人員今前往下營區陳再雄柚園實施田間採果，下營農會總幹事黃冠霖、理事長陳祿星、市議員吳通龍及前市議員賴惠員前往關心。

黃冠霖說，陳再雄文旦園緊鄰麻豆，已拿過兩次優等獎，去年文旦王就來自下營柚園，下營文旦已拿過兩次文旦冠軍，證明下營文旦不輸麻豆文旦。