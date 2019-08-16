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雲林剪粘大師許清樹 獲頒為文資保存藝師

2019-08-16 18:01聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣府公告登錄水林鄉傳統剪粘藝師許清樹，為「雲林縣文化資產保存技術及保存者」，縣長張麗善今天率文化處長陳璧君等人到許大師家中頒發證書，表彰他在傳統工藝文化的奉獻與傳承，議員黃文祥與地方鄉親近百人到場祝賀，熱鬧滾滾。

也是水林鄉人的文化處長陳璧君說，許清樹大師習藝已逾57餘年，世居水林，19歲跟隨台灣建廟大師林再興學習建廟工藝，精通設計、泥塑、造型、剪黏、交趾陶及彩繪等，也是板頭窯養師陳忠正的同門師兄，迄今76歲，仍不斷學習，擅長泥塑剪黏，成為遠近馳名大師。

許清樹參與寺廟翻修新建超過200座，曾和老師林再興完成宜蘭二結王公廟保安宮，礁溪帝君廟協天廟及花蓮慈天宮後，之後獨力完成金山許氏祖廟、金包里慈護宮、基隆大竿林仙公廟、金山王公廟、廣安宮、萬里朝天宮、基隆仙公廟及度天宮、台中國農宮、北港武德宮等廟的屋頂、神龕泥塑剪黏及交趾陶。

許清樹熱忱可欽，藝超群倫，深受宗教界肯定；且培育後進不藏私，除其子許金成、許世明繼承衣缽外，另許文筆、蘇永成、許金池及許勝鴻等均為其得意門生，薪火相傳。

縣長張麗善表示，許大師目前也擔任玄天宮主委，德高望重，積極推動廟史紀錄，自費義務參與社區彩繪與慈善公益，令人敬佩。 近來縣府致力於有形及無形文化資產的保存，借以厚植雲林藝文內涵，讓雲林傳統藝術再延續下一個百年。

水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右三）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，縣長張麗善頒發證...
水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右三）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，縣長張麗善頒發證書。圖／雲林縣府提供
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水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右六）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，縣長張麗善頒發證...
水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右六）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，縣長張麗善頒發證書。圖／雲林縣府提供
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水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右六）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，各界前往祝賀。圖...
水林鄉傳統剪粘藝師許清樹（右六）被雲林縣府登錄為文化資產保存者，各界前往祝賀。圖／雲林縣府提供
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交趾陶基隆
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