雲林剪粘大師許清樹 獲頒為文資保存藝師

2019-08-16 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣府公告登錄水林鄉傳統剪粘藝師許清樹，為「雲林縣文化資產保存技術及保存者」，縣長張麗善今天率文化處長陳璧君等人到許大師家中頒發證書，表彰他在傳統工藝文化的奉獻與傳承，議員黃文祥與地方鄉親近百人到場祝賀，熱鬧滾滾。

也是水林鄉人的文化處長陳璧君說，許清樹大師習藝已逾57餘年，世居水林，19歲跟隨台灣建廟大師林再興學習建廟工藝，精通設計、泥塑、造型、剪黏、交趾陶及彩繪等，也是板頭窯養師陳忠正的同門師兄，迄今76歲，仍不斷學習，擅長泥塑剪黏，成為遠近馳名大師。

許清樹參與寺廟翻修新建超過200座，曾和老師林再興完成宜蘭二結王公廟保安宮，礁溪帝君廟協天廟及花蓮慈天宮後，之後獨力完成金山許氏祖廟、金包里慈護宮、基隆大竿林仙公廟、金山王公廟、廣安宮、萬里朝天宮、基隆仙公廟及度天宮、台中國農宮、北港武德宮等廟的屋頂、神龕泥塑剪黏及交趾陶。

許清樹熱忱可欽，藝超群倫，深受宗教界肯定；且培育後進不藏私，除其子許金成、許世明繼承衣缽外，另許文筆、蘇永成、許金池及許勝鴻等均為其得意門生，薪火相傳。