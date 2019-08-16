義民廟抗中保台撐香港 政治苦行300里圓滿落幕
38度高溫曬得滿臉通紅、利奇馬強風暴雨，一群頭戴斗笠、身穿白衣的苦行者，沿著雲林沿海12鄉鎮大街小巷穿梭前進，昨天入夜這支苦行300里的隊伍走回北港的終點目標，選擇早年捍衛家鄉的義勇軍廟，點燃反送中字樣的燭光，將10來苦行汗水，化為抗中保台挺香港的心情，期待再次用心點亮台灣。
「台灣的民主自由不是從天掉下，是先人用血汗、青春生命換來的，2020年台灣的民主自由正面臨生死存亡的挑戰，香港人不斷吶喊，台灣人民啊！你是否聽見？」隨行廣播車從遠而近的呼喊，由立委蘇治芬、立委參選人許忠富發起的苦行300里，昨晚抵達北港的最後一哩路，百名苦行人聚集北港義民廟，一起上香祈禱「抗中保台撐香港」！
10天來歷經炙熱艷陽、強風大雨，這天氣彷若現今台灣民主之路的寫照，「有時透風有時暗雨」蘇治芬說，10天的斗笠苦行路途中，她時刻惦記上代先人為民主打拚的歷程，銘感在心，她認為進入民主嚴冬的台灣，此刻更需要有這樣的精神，來溫援每個人的心。
她說，做為世界公民的一分子，不僅要為台灣民主政治發聲，也要關心香港的未來，這10天身為政治人物的苦行者，除要自我檢討，想想雲林，想想台灣，更要想想這世界，大家用無聲的苦行，來聲援香港人對抗威權的決心，也表達對捍衛台灣民主決心，尤其義民廟是紀念早年北港地區捍衛鄉土的義勇軍，選擇在此廟為台灣和香港發聲，更有意義。
苦行者人人手持燭光接力在廟埕地面拼出「反送中」字形，燭光熠熠，大家圍坐輕唱「你是咱的寶貝」歌曲，呼喊「抗中保台撐香港」，民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、前主委黃清財、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、行政院顧問吳錦銘、前副縣長林源泉、縣議員蔡岳儒、顏旭懋、黃淑鈴、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜、前北港鎮長張勝智、前台西鄉趙瑞河、前古坑鄉黃意玲及雲林小英之友會長丁榮哲到場聲援，為300里政治苦行畫下圓滿句點。
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