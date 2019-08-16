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中元普度拜狗糧、貓食 嘉義縣長帶頭拜獸魂碑

2019-08-16 16:38聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所今天舉辦「獸魂碑」中元普度，在獸魂碑前備妥各式狗糧、貓食作為祭拜品，縣長翁章梁帶領獸醫師等防疫人員、行政院政務顧問林秋桂、義竹鄉長黃阿家、嘉大獸醫系教授、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動物保護協會與各產業團體代表等產官學界，一同祭拜，願台灣能免於動物浩劫，更呼籲全民共同防疫。

翁章梁表示，嘉義縣為全國排名第五之畜牧大縣，家畜所需執掌所有家畜、家禽、水產動物等傳染病防治與動物保護等工作，肩負第一線動物防疫重要工作，亦擔任維護公共衛生重要角色，祭拜獸魂碑不僅是祈求平安，也要提醒全民，應當全力配合國家政策共同防疫政策，全力杜絕疫病入侵。

家畜防治所長林珮如表示，中央在去年12月修法將非經檢疫攜帶肉品回台之裁罰基準提高到20萬，再犯者即開罰100萬，但至今違規攜帶疫區肉品闖關案件不斷，顯示一般民眾仍毫無防疫觀念。

林珮如說明，防治所同仁扮演角色，不僅掌管動物防疫與動物保護業務，一旦爆發重大動物疫情，基層防疫人員要執行，眾多動物撲殺與屍體處理作業，身分彷如劊子手，早期台灣人連殺豬屠房都要立碑，安撫犧牲生靈與撫慰人心，故這座位於家畜所後方之獸魂碑有其重要意義。懷著一顆感恩的心參加獸魂碑中元普度，願往生動物生靈得以安息，大家平安健康。

嘉義縣長翁章梁，今天帶領獸醫師等防疫人員，在防治所前舉辦中元普度。記者卜敏正／攝...
嘉義縣長翁章梁，今天帶領獸醫師等防疫人員，在防治所前舉辦中元普度。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁，今天帶領獸醫師等防疫人員，在獸魂碑前舉辦普度祭拜。記者卜敏正／攝...
嘉義縣長翁章梁，今天帶領獸醫師等防疫人員，在獸魂碑前舉辦普度祭拜。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣家畜疾病防治所今天舉辦「獸魂碑」中元普度活動，在獸魂碑前備妥各式狗糧、貓食...
嘉義縣家畜疾病防治所今天舉辦「獸魂碑」中元普度活動，在獸魂碑前備妥各式狗糧、貓食作為祭拜品。記者卜敏正／攝影
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獸醫師嘉義翁章梁
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