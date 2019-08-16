台南法拍研習營因雨順延 8月20日愛瘋1元起標

2019-08-16 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



行政執行署台南分署原訂8月13日舉辦法拍研習營及法拍會活動，但因台南地區豪大雨，部分地區淹水，台南市政府宣布停止上課上班，因考量民眾報名相當踴躍，台南分署特別將法拍研習營活動順延至8月20日同時段舉辦。

台南分署指出，法拍研習順延8月20日，原訂8月13日下午舉辦的法拍會，也順延至8月20日下午3時，在台南分署2樓拍賣室舉辦。同時，為感謝熱情民眾的對法拍研習營及票選活動的支持，票選最高票的iPhone 6S 32G手機1元起標外，特別加碼名牌太陽眼鏡也1元起標。

活動當天，1元起標的物品還有南英商工棒球隊總教練陳獻榮簽名球、楓木球棒2支、2007年份三菱 COLT PLUS 轎車等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，三菱 COLT PLUS 轎車，2007年份，排氣量1584CC，該車輛滯欠燃料費4800元、牌照稅7120元，合計1萬1920元，拍定人須自行至公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅、費，始能辦理過戶登記。