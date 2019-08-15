劍湖山飯店、樂園 推中秋禮盒還加碼贈200元秋冬優惠

2019-08-15 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



中秋節將至，配合秋冬旅遊補助，劍湖山渡假大飯店、劍湖山主題樂園推出加碼送優惠，民眾網路預訂「一泊二食含門票」2人同行5799元的優惠方案，除有政府補助每房1000元優惠，還可獲得每房一張200元的館內消費券，活動期間至今年12月30日止。

劍湖山世界表示，佳節將至也推出「有機紅藜麥鳳凰酥」與「安全無毒KU咖啡」，有藜麥鳳凰酥搭配土鳳梨、低糖烏豆沙等食材，口感美味又特殊。

自創KU咖啡品牌，堅持須經農藥及毒素檢測合格，且具有政府部門的認證標章，其中最頂級KU咖啡均為古坑咖啡豆，品質風味備受好評。

一盒「有機紅藜麥鳳凰酥」原價680元，若搭配安全無毒KU咖啡一盒原價700元，可享有特價1200元優惠；劍湖山渡假大飯店總經理王俊典說，即日起訂購鳳凰酥10盒（含）以上可享9折、21盒（含）以上，可享85折優惠。

另外，9月1日至12月30日，加碼三項好禮大放送，凡現場購買全票入園，即可獲贈劍湖山渡假大飯店用餐150元消費抵用券、玩美攝影棚免費入場券及「主題樂園消費優惠券」，一人最高可節省1451元。