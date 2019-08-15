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老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆超過80年歷史的「電姬館」，在2007年因導演侯孝賢拍攝3分鐘短片，呈現5、60年代盛裝打扮看電影的盛況，而聲名大噪，也成為熱門打卡景點，但不敵歲月摧殘，今年6月戲院內的木構觀眾座椅和舞台被山貓強拆，國立台南藝術大學搶救團隊獲得所有權代表人同意，動用吊車從二樓窗戶搶救出放映機，帶回南藝大收藏保存，因建築殘破走道塌坍，搶救人員幾乎是攀爬著進去，放映機又重達百公斤，相當辛苦又危險。

搶救工作由不久前搶救嘉義市大林鎮新興戲院放映機的師生團隊為主力，加入南藝大紀錄所【不教你拍片】夏令營的學員，由媒體中心主任曾吉賢和保存中心主任吳永毅帶領，十幾人分工進行搶救。搶救工作從下午1點敬拜地基主後開始，四點半全部文物上車、回到南藝大卸完貨已經近5點半，讓放映機與珍貴文物暫存於安全的室內，免於風吹雨打的窘況。

吳永毅表示，因為台灣的文資保存制度缺乏誘因、政府的文資保存預算不足、文資審查程序不透明化、保存責任轉嫁給屋主承擔等因素，麻豆區非常重要地方記憶建於1938年的老電影院電姬館，去年僅立面騎樓被指定為市定歷史建物，遭到所有權人和文資保存者雙方批評；今年六月11日屋主雇用的清理坍塌木結構的包商又誤拆戰前設置的觀眾席和非常重要的主舞台，留下歷史遺憾。

吳永毅說，所有權人代表人陳宏仰，希望補救承包商的失誤，將整棟戲院還未被完全破壞、但岌岌可危的放映室文物，交給有搶救經驗的團隊進行維護保存。在熱心的民間古蹟保存人士牽線下，陳宏仰與國立台南藝術大學保存中心和台灣電影文化資產保存協會成員討論後，在8月11日周日下午進行搶救。

吳永毅指出，雖然二樓放映室位於騎樓上方，是戲院尚稱完整的混凝土梁柱結構部分，但是通往放映室的二樓觀眾席的平台是木結構建造，兩側均已嚴重坍塌，故搶救人員只能分批攀爬進入。放映室周邊的窗戶破璃也幾乎全部破裂掉落，更嚴重的是窗框都已經毀損掉落，文物等於半暴露於風吹雨打之中，且隨時有被竊盜的風險。

又因為走道坍塌，無法將重達近百餘公斤的放映機搬運下樓，必須由吊車逐一自窗口向外吊落。協助吊運的吊卡車司機，恰好是台灣自主工運傳奇人物顏坤泉，目前正以勞動者代言人身分試圖參選總統，也投入搶救電影文物。

曾吉賢也講解電姬館歷史、放映器材歷史、其他老戲院搶救或消失的案例，學生們也以靜照和動態影像詳細紀錄放映室和器材的原貌，再進行辨別、拆解、包裝和搬移。希望參與這次搶救的學員親身經歷被毀壞的歷史空間，從塵土和廢墟中發掘侯孝賢、李屏賓讚嘆的乘著光影去旅行年代的遺物，立即產生對電影文物的感情，並體驗到文物保存的不易，透過付出的體力和汗水，更能珍惜文物、並願意參與文物保存的行列。

吳永毅說，搶救出土的文物除兩台可能是日本時代已經開始使用的Rola牌碳精棒放映機外，還有極少量嚴重劣化的電影拷貝膠捲，將由南藝大王明山老師和井迎瑞榮譽教授進行鑑定。因為這些殘片必然是電姬館停業時所殘留，或許也是被列為「佚失」的電影片段。就井迎瑞教授強調：「對於佚失的電影，即使搶救回一格殘片，也是極為珍貴的檔案證據。」

搶救出來的電姬館文物將由南藝大和電影文化資產保存協會合作進行整理，未來將接續嘉義大林新興戲院文物展，成為系列呼籲國家應該提供資源保留老戲院的文化行動。

台南麻豆電姬戲院內部木造建築已經殘破。圖／南藝大提供
台南麻豆電姬戲院內部木造建築已經殘破。圖／南藝大提供
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台南藝術大學搶救麻豆電姬戲院放映機等文物。圖／南藝大提供
台南藝術大學搶救麻豆電姬戲院放映機等文物。圖／南藝大提供
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台南藝術大學搶救電姬戲院的老放映機。圖／南藝大提供
台南藝術大學搶救電姬戲院的老放映機。圖／南藝大提供
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台南藝術大學用吊車從二樓搶救麻豆電姬戲院放映機等文物。圖／南藝大提供
台南藝術大學用吊車從二樓搶救麻豆電姬戲院放映機等文物。圖／南藝大提供
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