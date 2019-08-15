北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港朝天宮中元普度會別具特色的「水果山」，用來祭拜好兄弟並開放給民眾取用吃平安，今天傍晚普度接近尾聲開放「搶平安」，炮聲一響民眾蜂擁而上搶成一團，上千公斤的水果，不到五分鐘搶光光，這項好兄弟作伙來「搶平安、好結果」的搶水果也蔚為特色。

北港朝天宮普度會長達十五天，今天進入最高潮，朝天宮董事長蔡咏鍀帶領董事會展開路祭、誦經祈福，早年北港普度最具特色的豬肉山和水果山，延傳百年，如今只剩水果鋪所提供的「水果山」，將各式各樣的水果堆成一座山，估計約有上千公斤，在普度結束開放供人取用吃平安。

今天傍晚普度接近尾聲，朝天宮延傳百年的「平安佛手」撤平安，從中元祭壇拋下大批供品與佛手和錢弊，數百民眾搶著撿平安，同時北港假魚肚美食老闆蔡明煌等人也分送平安油飯。

最具特色的水果山登場，上百人圍繞著水果山等候，有人等了三小時，就為搶吃平安果，下午五點多，法會接近尾聲，水果鋪主事者引燃鞕炮，打開封鎖線後，民眾蜂擁而上，搶成一團，有人用箱子裝，有人全家總動員用接力把一顆顆水果搬走，有人更瘋狂似地跳上水果山搶，有人還把小孩子丟上水果山，卻只搶到兩小柳丁。