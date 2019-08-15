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等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

北港普度水果山 民眾瘋狂搶成一團就為吃平安

2019-08-15 19:25聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港朝天宮中元普度會別具特色的「水果山」，用來祭拜好兄弟並開放給民眾取用吃平安，今天傍晚普度接近尾聲開放「搶平安」，炮聲一響民眾蜂擁而上搶成一團，上千公斤的水果，不到五分鐘搶光光，這項好兄弟作伙來「搶平安、好結果」的搶水果也蔚為特色。

北港朝天宮普度會長達十五天，今天進入最高潮，朝天宮董事長蔡咏鍀帶領董事會展開路祭、誦經祈福，早年北港普度最具特色的豬肉山和水果山，延傳百年，如今只剩水果鋪所提供的「水果山」，將各式各樣的水果堆成一座山，估計約有上千公斤，在普度結束開放供人取用吃平安。

今天傍晚普度接近尾聲，朝天宮延傳百年的「平安佛手」撤平安，從中元祭壇拋下大批供品與佛手和錢弊，數百民眾搶著撿平安，同時北港假魚肚美食老闆蔡明煌等人也分送平安油飯。

最具特色的水果山登場，上百人圍繞著水果山等候，有人等了三小時，就為搶吃平安果，下午五點多，法會接近尾聲，水果鋪主事者引燃鞕炮，打開封鎖線後，民眾蜂擁而上，搶成一團，有人用箱子裝，有人全家總動員用接力把一顆顆水果搬走，有人更瘋狂似地跳上水果山搶，有人還把小孩子丟上水果山，卻只搶到兩小柳丁。

不到五分鐘上千公斤水果全都搶光，有人滿載而歸，有人則空手而返，由於最近雨多，水果價格上揚，今年搶水果山的人更多，儘管有人認為搶水果給人觀感不佳，但有人認為這些水果是普度加持過的平安果，這是「搶平安」「好結果」的象徵，幾年下來，卻也成了北港普度另類特色。

北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／...
北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／攝影
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北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／...
北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／攝影
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有民眾撿了一大布袋平安供品和平安果，高興地說今年可保大平安了。記者蔡維斌／攝影
有民眾撿了一大布袋平安供品和平安果，高興地說今年可保大平安了。記者蔡維斌／攝影
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北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／...
北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮延傳百年的佛手撤平安普度大會，大批民眾在普度祭壇下搶撿平安供品和錢弊。...
北港朝天宮延傳百年的佛手撤平安普度大會，大批民眾在普度祭壇下搶撿平安供品和錢弊。記者蔡維斌／攝影
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北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／...
北港別具特色的水果山搶平安，數百名民眾瘋狂地搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／攝影
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北港別具特色的水果山搶平安，大批民眾帶著袋子等候搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維...
北港別具特色的水果山搶平安，大批民眾帶著袋子等候搶平安果，帶回家吃平安。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮中元祭

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